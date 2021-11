"Travestimenti", il libro di Serena Mansueto alle Vecchie Segherie

Mercoledì 17 novembre alle ore 19.00 le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospitano la presentazione del libro Travestimenti di Serena Mansueto che sarà accompagnata da Antonella Paganelli ((ingresso libero per accedere è necessario essere muniti di GREEN PASS informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Una domanda a cui spesso non si ha una risposta precisa è: chi siamo realmente? Siamo anime e corpi in continuo cambiamento. Travestimenti è la giusta provocazione al teatro che si cela sotto l’occulta regia del mondo moderno, un mondo che cambia in modo frenetico. Il poeta sopravvive ai cambiamenti e alle finzioni di questo tempo, è spettatore e sceneggiatore allo stesso tempo, e per farlo mette in atto tutti i suoi travestimenti. La silloge di trentotto componimenti si snoda in quattro sezioni, ognuna con un tema conduttore. Il fil rouge di ogni sezione è il chiaro segno della volontà di creare un legame tra le poesie e di suggellarlo attraverso un “nodo”, da sciogliere o da stringere più forte.