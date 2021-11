Pseudoscienze, paranormale e misteri osservati con occhio scientifico. Si discute a Bisceglie

Il 20 e 21 novembre 2021, dalle ore 9 alle 13 il sabato e dalle 10 alle 13 la domenica, presso la Libreria “Vecchie Segherie Mastrototaro” di Bisceglie, via Porto N. 35, si terrà il terzo convegno regionale del CICAP Puglia, in collaborazione con il Seminario di Storia della Scienza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Il CICAP Puglia rappresenta il gruppo locale pugliese del Comitato Italiano Per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico, nata nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e altri.

Il convegno è incentrato sul tema della disinformazione e delle affermazioni pseudoscientifiche che spesso sono adoperate per alimentare discriminazione e pregiudizi verso categorie di persone. Il titolo è “SMONTIAMO IL PREGIUDIZIO. Pseudoscienze e discriminazione”. Esperti provenienti dal mondo accademico, del giornalismo e della cultura si alterneranno per parlare di diversi argomenti collegati a questa tematica. Per esempio, si parlerà di pregiudizi legati al genere e delle conseguenze professionali del divario di genere, anche nel campo della ricerca scientifica. Si affronterà il discorso di come la genetica abbia categoricamente smentito i pregiudizi dei razzisti, mettendone in evidenza la pseudoscientificità. Si parlerà dell’abilismo e delle sue drammatiche conseguenze e dello stigma legato ai problemi di salute mentale e all’aspetto corporeo; si affronterà, quindi, il tema dei pregiudizi e dei diritti negati in riferimento alle persone LGBT+. Alcuni interventi, a cura del Seminario di Storia della Scienza dell’Università degli Studi di Bari, si soffermeranno su fenomeni storici (vampiri e tarantati) espressione di pregiudizio verso alcune categorie di persone.

Nel corso della sessione domenicale, il 21 novembre, il pubblico avrà anche modo di incontrare i volontari del CICAP Puglia nel corso di un Open Day, per conoscere meglio il comitato e le sue attività su scala nazionale e regionale.