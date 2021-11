Il fotografo biscegliese ​Giandomenico Veneziani, vincitore del premio Honorable Mention 2021

Il biscegliese Giandomenico Veneziani ha ottenuto il premio della critica, denominato ”Honorable Mention”, nella categoria ‘Portrait’ nel merito dell’International Photography Awards, uno dei più prestigiosi concorsi di fotografia a livello internazionale.

Il fotografo biscegliese, già selezionato per l’esposizione dello stesso scatto alla mostra fotografica internazionale ImagineNation tenutasi a Milano lo scorso settembre, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento per l’opera intitolata “Shadows”. Tale scatto è frutto di una riflessione profonda sull’uso delle parole e su come spesso queste vengano utilizzate per danneggiare l’altro. E dunque il corpo si fa scudo contro la parola che diventa arma di distruzione, che si poggia sulla pelle come uno stigma. Un corpo immobile, inerme, che cerca riparo, e la nudità di quel corpo che viene colpita metaforicamente dalle pagine del Times del 7 dicembre del ’41 quando venne annunciata l’entrata in guerra degli Usa, a testimonianza anche del fatto che i conflitti passano sulla nostra pelle.

L’International Photography Awards è alla sua diciassettesima edizione, si tratta di una vetrina ambita per fotografi professionisti e amatoriali che, in tale occasione, hanno la possibilità di misurarsi in un contesto internazionale con una giuria composta da esperti provenienti da tutto il mondo. Il concorso infatti è considerato tra i più importanti a livello internazionale alla stregua del Word Press Photo Awards e del Sony World Photography Awards.

Il fotografo biscegliese Veneziani nel corso di questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti di carattere internazionale: finalista per due anni consecutivi al prestigioso concorso internazionale di fotografia “35Awards”. Ha già ottenuto 8 copertine e oltre 80 pubblicazioni su riviste fashion, tra cui: Vogue, Iconic, Flanelle, Ellements, Moevir e Rebel. Molte delle sue opere sono pubblicate sulla sua pagina Instagram @jeanven.official mentre sul sito www.jeanven.com si possono visionare tutti i suoi progetti.