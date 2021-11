“Quanne se fòce bbène…”, Demetrio Rigante ringrazia il Rotary Club di Bisceglie

«La solidarietà è fratellanza, condivisione e sostegno tra le varie componenti di una collettività, un impegno etico-sociale che dà all’individuo che la manifesta un senso di appartenenza ad un progetto con finalità del bene altrui», così il poeta biscegliese Demetrio Rigante ringrazia il Rotary Club cittadino per aver sposato l’iniziativa benefica relativa ai propositi sociali del volume “Pedòte de paróle du córe” di cui è autore.

Nella serata del 24 settembre scorso, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, con la presentazione del libro, infatti, cultura e solidarietà hanno coinvolto un pubblico sensibile e numeroso: «È stato molto gratificante per la nostra comunità vedere uniti, ancora una volta, i rappresentanti di numerose associazioni operanti sul territorio per realizzare un obiettivo sociale a seguito di un mio impegno assunto, e quindi mantenuto, nei confronti della compianta Nina Di Modugno, già presidente della sezione ANT di Bisceglie», ha proseguito Rigante. Il poeta ha tenuto a spiegare: «Tra le varie associazioni che operano attivamente sul nostro territorio, desidero esprimere gratitudine all’associazione Rotary Club Bisceglie, ed in particolare al Presidente dott. Massimo Cassanelli, che anche questa volta non ha voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa “Fatelo con un libro”, contribuendo in maniera significativa alla raccolta fondi a favore dell’ANT di Bisceglie e dei ragazzi diversamente abili della Coop. Uno Tra Noi ».

Il ringraziamento al Rotary Club è legato alla donazione, nel corso della manifestazione tenutasi il 2 ottobre scorso in occasione della XX Edizione Festa della Scuola, di una copia dell’ultima pubblicazione di Demetrio Rigante a tutti i ragazzi premiati, dimostrando obiettivi comuni all’Associazione Onlus La Canigghie e cioè la salvaguardia e valorizzazione della lingua locale.

Infine, il poeta diffonde il componimento “Quando si fa del bene…” dal libro “Pedòte de paróle du córe” con relativa traduzione.

Quanne se fòce bbène

se sénde na pòce m-béitte

e ne níude

ca pigghie n-ghènne…

N’emozzióne

ca solaménde la felecitòie

arrièsce a dòie…

e cure bbène

cu tèimbe

retórne n-drète

preccià iàcchie sémbe la stròde

pe retrasse a la còse

a dó è náte…

Quando si fa del bene / s’avverte una quiete dentro / e un nodo / prende alla gola… // Un’emozione / che solo la felicità / riesce a dare… / e quel bene / col tempo / ritorna indietro / perché trova sempre il modo / per tornare alla sua sorgente…

Per chi fosse interessato ad aderire all'iniziativa, copie del libro sono a disposizione nella sede ANT in via Camere del Capitolo, 9 (Bisceglie).