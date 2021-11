Il duo Paolo e Aurelio Pollice inaugura i matinée novembrini a Palazzo Vives Frisari

La programmazione concertistica dell’associazione Auditorium presso Palazzo Vives Frisari a Bisceglie (via Tupputi, 13) prosegue a novembre con l’intrigante matinée di domenica 14 novembre, alle ore 10.45, che vedrà protagonista il duo pianistico composto da Paolo ed Aurelio Pollice.

Il concerto sarà imperniato sull’esecuzione di musiche di Giuseppe Verdi, trascritte per pianoforte a quattro mani. Il Duo Pollice svolge da anni un’intensa attività concertistica, scandita dai successi riscossi nelle più importanti città italiane e per prestigiose società, tra cui Milano (Serate musicali), Napoli (Associazione Scarlatti) e Palermo (Amici della Musica). Paolo ed Aurelio Pollice si sono inoltre esibiti in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. e Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca, oltre ad aver registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio Tre e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. In questo concerto i due pianisti suonano arie e sinfonie delle più belle opere di Giuseppe Verdi: Rigoletto, Traviata e Trovatore.

L’Associazione Auditorium ringrazia ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno profuso ad ospitarne le iniziative. E’ possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com. Costo del biglietto al botteghino di Palazzo Vives Frisari: € 5,00.

Gli appuntamenti concertistici di Auditorium continueranno a Palazzo Vives Frisari domenica 28 novembre, alle ore 10.45, con il concerto del duo formato da Federico Paci (clarinetto) e Tatjana Vratonjic (pianoforte).