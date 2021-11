​"La nobile gioventù", il nuovo romanzo di Giulio Di Luzio

L’Associazione Zona Effe, Il Castello di Bisceglie e il Circolo Tommie Smith organizzano la presentazione del nuovo romanzo di GIULIO DI LUZIO: LA NOBILE GIOVENTU’- Il romanzo di una generazione.

L'appuntamento è in programma nella Sala Bifora del Castello di Bisceglie sabato 6 novembre alle 18.00. Dialoga con l’Autore il dr. Pasquale COLAMARTINO sul tema: MANICOMIO, lo sguardo sul presente attraverso una riflessione condivisa sul passato. Durante l’incontro saranno proiettate video testimonianze di operatori della Casa Divina Provvidenza.

Sinossi:

Marina, scivolata in una grave forma di anoressia, viene ricoverata in un Istituto Psichiatrico. In paese Roberto e un gruppo di giovani tentano da anni di romperne il muro di omertà. Vi entra come studente ma il vero motivo è una inchiesta giornalistica. Qui incrocia la storia della ragazza. Siamo nel 1972. Poi la svolta: un caporeparto prossimo alla pensione gli svela verità inconfessabili. La denuncia viene pubblicata, lo scoop è clamoroso. I due giovani si innamorano nel crepitìo di una stagione effervescente. I loro nobili sentimenti approdano così a un esito imprevedibile.

Con questo romanzo etico Giulio Di Luzio ripercorre con passione civile e rigore storico una stagione indimenticabile per la formazione politica e umana di migliaia di giovani e studenti in Italia. L’Autore ci consegna in tal modo un’opera narrativa, destinata a divenire punto di riferimento per un’intera generazione, che in essa potrà riconoscere le ragioni delle proprie scelte esistenziali.

Scheda biografica:

L’Autore ha scritto per numerosi quotidiani italiani. Ha già pubblicato i saggi: I fantasmi dell’Enichem–2003, A un passo dal sogno–2006, Il disubbidiente–2008, Brutti, sporchi e cattivi-2011, Clandestini-2013, Non si fitta agli extracomunitari-2014, Apartheid all’Italiana-2021 (tradotto in tedesco). Tra i suoi romanzi figurano: La fabbrica della felicità-2016, Fimmene-2017, Tuccata-2018, La libertà negata-2021 (tradotto in tedesco). Attualmente è Amministratore e Moderatore di alcuni Gruppi politici della Federazione Russa.