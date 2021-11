​"Il colore della vita​", il teatro senza barriere è di scena a Bisceglie

Il colore della vita, questo è lo spettacolo a cura di Marco Defazio, responsabile della compagnia teatrale Teatro Nuovo di Barletta detto anche Teatro senza barriere, che andrà in scena questa sera, venerdì 5 novembre, alle 20:00, presso il ristorante biscegliese Binariouno, sponsor unico e ufficiale dell’intero spettacolo.

I protagonisti saranno degli artisti speciali, ragazzi diversamente abili, bambini ipovedenti, ragazzi spastici, ragazzi affetti dalla sindrome di down. Si tratta di uno spettacolo molto profondo - scrivono gli organizzatori -, l’idea è quella di non smettere mai di stimolare una crescita culturale, attenta all’integrazione delle differenze e delle diverse abilità. Da questo spettacolo è stato realizzato anche un cortometraggio, che per la prima volta in assoluto verrà proiettato presso Binariouno, che si occuperà di accogliere gli ospiti, con un banchetto di benvenuto.

“I colori che la vita dona ai nostri ragazzi speciali perché la vita è un dono meraviglioso”, queste sono le parole del direttore artistico.