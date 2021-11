Masterclass di sceneggiatura con Salvatore de Mola al Politeama

Se l’industria cinematografica è diventata nell’ultimo secolo un colosso che si nutre di diversi mestieri e professionalità, quella dello sceneggiatore è uno dei pezzi più importanti di un puzzle creativo e mai univoco. Al mondo degli sceneggiatori e di chi vuole imparare a «scrivere con gli occhi» (per citare Suso Cecchi D’Amico, grande professionista del settore) sarà adesso dedicata una masterclass che terrà il noto sceneggiatore e head writer Salvatore De Mola (Premio David di Donatello e Premio Solinas), giovedì 4 e venerdì 5 novembre p.v. al Cinema Politeama Italia di Bisceglie (negli orari 9,30-13 e 14-18).

La masterclass di sceneggiatura - realizzata da Politeama Italia srl, e sostenuta dal Teatro Pubblico Pugliese (nell’ambito del Piano Straordinario di sostegno in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello Spettacolo, colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 “Custodiamo la Cultura in Puglia”) .

Il progetto, impreziosito dall’esperienza trentennale per il cinema e la tv dello sceneggiatore barese (tra i tanti suoi lavori di prestigio, quello per la serie de «Il Commissario Montalbano»), è un altro tassello all’interno delle attività promozionali del Politeama Italia.

La masterclass affronterà, in una full immersion di due giorni, le problematiche legate alla teoria e alla pratica della scrittura di una sceneggiatura. Spiegando in cosa consista il mestiere dello sceneggiatore, cosa significhi scrivere un film, come si diventi sceneggiatori, che differenza ci sia fra scrivere un film e un episodio di una serie tv (o ideare ex novo una serie).

A tal fine saranno utilizzate clip esemplificative e slides con pagine di copioni famosi, proiettate sullo schermo della sala cinematografica, ovvero trasmesse in TV.

«In questo caso - prosegue lo sceneggiatore - sarà importante capire due cose fondamentali: qual è il genere della serie che vogliamo ideare (nella serialità televisiva l’adesione a un genere è molto più importante che nel cinema) e a quale committente si desidera proporre il concept che si sta ideando. Ogni network ha una sua linea editoriale e non si può proporre a Netflix o ad Amazon Prime, ad esempio, lo stesso progetto.

Spero che questa masterclass possa stimolare qualcuno a diventare sceneggiatore. Mai come in questo periodo, probabilmente, la domanda di prodotti audiovisivi è stata così alta. È importante capire come si scrive una sceneggiatura, ma lo è ancora più riuscire a trovare la qualità in ciò che si guarda. Perché fruire di una serie tv o un film non vuol dire “consumare”. Ma crescere».