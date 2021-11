Venerdì 5 novembre, con inizio alle ore 20.30, presso il Teatro Politeama Italia di Bisceglie, nuovo appuntamento della Rassegna Dialoghi in Jazz, alla sua prima edizione, con l'esibizione del pianista Livio Minafra e il suo "Piano, Toys & Loop Machine".

Il concerto in piano solo è senz'altro il progetto più rappresentativo per il giovane pianista pugliese, sin dal 1999 più di 150 concerti in tutto il mondo, Bogotà, Melbourne, Adana, Lisbona, Parigi, Roma, Lione, Colonia, Berlino, Vienna, Mosca, Kiev, Osaka, Okinawa, Sidney, Montevideo, Londra, Locarno, Belgrado, Lubiana, etc.

Carriera straordinaria suggellata dai tre cd all’attivo, per l’inglese Leo Records La dolcezza del Grido, per la tedesca Enja Records La fiamma e il cristallo e per l’italiana Incipit Sole Luna. Un viaggio nelle sue composizioni frutto dello spontaneo mix di musica classica, etnica e di quello speciale spirito jazzistico indentificato nell’improvvisazione.

In particolare l’ultimo progetto Sole Luna vede l’uso della loop machine e l‘uso delle luci. Un vero e proprio spettacolo fatto di suggestioni cromatiche e cammini sonori. La performance assume così la dimensione di una viaggio, tra il ribollente Sole e l’intima Luna.

La rassegna Dialoghi in Jazz, a cura dell'Associazione Alterazioni e del Teatro Politeama Italia di Bisceglie, dopo il concerto inaugurale dello scorso 24 ottobre, con il progetto di Livio Minafra da inizio a un fitto calendario che prevede ben 19 concerti jazz introdotti da altrettanti dialoghi.

Per il concerto di Minafra la parola chiave è proprio IMPROVVISAZIONE e il concerto sarà introdotto da un "Dialogo" tra Vito Liturri e Livio Minafra dal titolo "A proposito di improvvisazione in Musica".

Web: https://fb.me/e/VK5EGD5h

Venerdì 5 Novembre Bisceglie, Teatro Politeama Italia, ore 20.30

Info e Prenotazioni: www.politeamaitalia.com

Tel. 080 396 8048

Ingresso a pagamento: 10 euro

Ingresso consentito nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.