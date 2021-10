Una innovazione che sfida la disabilità​, l'idea vincente della biscegliese Piera Losciale

Si è chiusa lo scorso 27 ottobre la VI edizione del Make to Care, tenutasi a Roma, nell’Hotel The Hive; il contest, che dalla prima edizione ha valutato oltre 500 progetti, punta a “promuovere soluzioni e iniziative volte a supportare nel concreto le persone con disabilità e chi li assiste nella vita quotidiana, con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita e promuovere la loro inclusione nella società” come si legge nella nota diffusa dalla stessa Sanofi Italia.



La giuria, composta da ricercatori ed opinion leader del mondo dell’innovazione e della scienza, tra i 6 progetti finalisti, ha premiato Alberto Navatta e la biscegliese Piera Losciale per “SwimAble”, quindi Daniele Khalousi per “Camera Libera Tutti”.

SwimAble è un ausilio pensato per bambini affetti da agenesia o amputazione degli arti superiori, per facilitare l’approccio agli sport acquatici e le attività riabilitative in acqua; il progetto nasce da un’idea della biscegliese Piera Losciale, neo-laureata in Product Design e volontaria della E-nable Italia, associazione italiana per bambini e famiglie con agenesia, amputazione e malformazioni arti, nata come aggregazione spontanea di genitori e famiglie che condividono le stesse esperienze.

Realizzato in stampa 3D e facilmente indossabile in quanto integrato perfettamente nel costume, SwimAble appare come un monospalla in lycra e consente di bilanciare la spinta corporea in acqua quando si pratica nuoto libero o attività riabilitative (quali idrokinesiterapia) volte al potenziamento della muscolatura dell’arto residuale e/o al riequilibrio fisico della postura del bambino.

Un’idea vincente quella di Piera Losciale che nasce solo pochi mesi fa in occasione della sua tesi di laurea in “Design del prodotto medicale”: “SwimAble è stato l’argomento della mia tesi di laurea e ne sono particolarmente orgogliosa; l’idea che con SwimAble si possa dare ai bambini con disabilità una nuova opportunità mi rende davvero felice!”, commenta la ventitreenne biscegliese.