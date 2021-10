I primi 20 anni di storia e musica dell'etichetta discografica biscegliese Auand Records

Investire nel capitale umano, sostenere e supportare progetti culturali di qualità, contribuire a mantenere viva la relazione con i territori, sono solo alcuni degli obiettivi di Funder35, iniziativa nata nell’ambito della Commissione per le Attività e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane), che nei suoi sei anni di attività ha investito, alimentato e supportato circa 300 imprese culturali senza scopo di lucro, che operano principalmente nell’ambito della produzione artistica e delle attività culturali.

Ora Funder35 si avvale della collaborazione di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt dando vita a CROWDFUNDER35, il primo progetto di crowdfunding realizzato con il supporto di Eppela e rivolto a tutte le imprese che attualmente costituiscono la comunità di Funder35, per sostenere le migliori organizzazioni nella produzione e realizzazione delle loro attività artistiche e culturali, e accompagnarle con un percorso formativo finalizzato ad accrescerne le competenze.

Tra i progetti selezionati, in crowdfunding fino al 30 ottobre 2021 su Eppela, c’è l’iniziativa AUAND 20 - AUAND RECORDS 20th ANNIVERSARY a cura di NODE, un hub internazionale per lo sviluppo e il sostegno della creatività in ambito musicale.

AUAND una realtà editoriale e discografica nata a Bisceglie nel 2001 dall’opera di Marco Valente che, armato di modem 14.4, si era già messo in luce per aver fondato il primo portale (Italian Jazz Musicians) e shop-online (jazzos.com) dedicato al jazz in Italia.

Da allora, l’etichetta ha pubblicato alcune fra le migliori uscite discografiche del panorama italiano, citando fra queste i pluripremiati esordi di Gianluca Petrella, Francesco Bearzatti, Francesco Diodati, componendo un catalogo che tocca le 200 produzioni e che viene riconosciuto in tutto il mondo.

Da quel 2001 ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. È cambiato il mercato discografico, è cambiata la fruizione della musica e i live hanno subito un duro colpo con l'esplosione del Covid. Il risultato è stato che musicisti ed etichette si sono ritrovati in una filiera non più sostenibile e che non vende più dischi.

Quest’anno Auand compie 20 anni, traguardo che arriva alla fine di un periodo colmo di incertezze per la musica e lo spettacolo dal vivo e la campagna in crowdfunding è volta a organizzare una serie di concerti assieme ad artisti e musicisti che hanno fatto la storia di questa importante realtà pugliese, per celebrarla e ricongiugersi dal vivo al pubblico di appassionati ed estimatori del jazz.

Se il progetto raggiungerà attraverso la campagna di crowdfunding l’obiettivo prefissato e raccoglierà un importo pari almeno al 50% del budget richiesto, sarà cofinanziato da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che raddoppierà quanto raccolto fino a un importo massimo di Euro 5.000,00 per progetto.

Crowdufunder33 è promosso da: Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CR Firenze, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Friuli, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Livorno, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Questo il link alla campagna online fino al 30 ottobre:

AUAND 20 - https://www.eppela.com/projects/6555

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT

Costituita nel 2007 per iniziativa della Fondazione CRT, è un ente senza fine di lucro che collabora per lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento del fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. Opera affiancando l'attività istituzionale tradizionale della Fondazione CRT con molteplici attività a carattere innovativo, ascrivibili al campo ed alle logiche di impact investing.

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha come obiettivo il trasferimento delle competenze, lo sviluppo di nuove reti, l'incremento della sostenibilità dei progetti e la promozione dell'innovazione.