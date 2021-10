Food community “Arte in cucina” gemellata con ArteVives. Madrina Marianna Calderaro di Masterchef 7

La food community “Arte in Cucina”, nata come gruppo del social network Facebook durante la prima ondata di chiusura pandemica, a cura di Angela Caccialupi, torna a incontrarsi domenica 7 novembre 2021, dalle ore 19:30, presso la location delle Vecchie Segherie Mastrototaro (Via Porto, 35 - Bisceglie) tra le note di ArteVives e le preparazioni dell’ospite speciale, da Masterchef Italia (ed. 7), Marianna Calderaro.

L’occasione sarà prospera per presentare pubblicamente il gemellaggio, fortemente voluto dalla referente della food community Caccialupi, tra Arte in Cucina e l’associazione di promozione sociale ArteVives, quest’ultima protagonista con le esibizioni di Veronica Sinigaglia (voce) e Nico Acquaviva (chitarra). Condurrà la serata la giornalista Paola Copertino che descriverà i numerosi traguardi in cucina raggiunti da Marianna Calderaro: «Voler raccontare attraverso un piatto una storia e le sue emozioni è fonte d’ispirazione per rivisitare le ricette tradizionali. Nasce così la mia idea di cucina, costruire un piatto tenendo a mente le proprie radici aggiungendo un tocco di freschezza ed innovazione». Nel format di Sky si è distinta sotto la guida di chef stellati quali Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo, Joe Bastianich e Antonia Klugman. Marianna Calderaro è diplomata al Corso di cucina per professionisti presso Istituto Eccelsa Alberobello 2019, docente culinaria, ospite di Alice TV, di Fiera Tutto Food Milano 2019 e insignita “Lady Chef Puglia” 2021.

L’evento, organizzato nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, si svolgerà in rete con Vecchie Segherie Mastrototaro, Avis Bisceglie, CompagniAurea, Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie”, Sporting Club Corato, scuola di ballo “Passo a due”, oltre alla collaborazione con le ditte Miss Freschezza e Azienda Agicola San Ruggiero. Interverrà inoltre la psicologa andriese, dott.ssa Wanda Sernia per relazionare su cibo e mente. La cura fotografica sarà di Gianluca Caccialupi.

Il gruppo culinario conta attualmente circa 800 componenti ad aver sposato il progetto: esso prevede percorsi enogastronomici e corsi di cucina mirati a seguire un'alimentazione salutistica, valorizzando i prodotti della terra pugliese, di concerto ad altre attività connesse quali fitness, teatro, sport e shiatsu che assicurano un benessere psicofisico (mente sana in un corpo sano).

Per partecipare è necessario prenotare ai numeri: 0808091021 (Vecchie Segherie), 3495452270 (Veronica).