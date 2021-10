Giovedì 21 ottobre, nel salone delle feste del Circolo Unione di Bisceglie si è svolta la cerimonia di Passaggio delle Consegne della Sezione Fidapa-BPW Italy di Bisceglie, tra la Past Presidente Mariarosaria Basile e la Presidente Giulia Galantino, alla presenza della neoeletta Presidente nazionale Fiammetta Perrone, della Segretaria del Distretto Sud-Est Elisabetta Grande, della rappresentante Young (Distretto Sud Est) Annalisa D’Introno e delle Presidenti, Past Presidenti e Socie delle Sezioni di Andria, Bari, Corato, Giovinazzo, Modugno, Molfetta, Trani, del Sindaco Angelantonio Angarano, dell'Assessora alle Pari Opportunità Roberta Rigante, della Vice Presidente Regione Puglia C.P.O. Lella Ruccia, dalla Presidente della Commissione P.O. Lia Storelli, della Dirigente Scolastica del Terzo Circolo “San Giovanni Bosco” Maura Iannelli, e dei Presidenti Adisco, Lilt, Roma Intangibile, Rotary Club, Sporting Club.

Nutrita è stata la partecipazione delle Socie della Sezione FIDAPA-BPW Italy che con la loro rappresentanza hanno voluto condividere questo significativo momento associativo. Presente sul territorio da quarantadue anni, la Fidapa-BPW Italy Sezione di Bisceglie ha voluto ricordare Lilia Belsito (Socia fondatrice), Carmela Campanale, Angela Zingarelli e Nina Di Modugno.

La Presidente uscente ha esposto i progetti promossi nel biennio 2019/21 e la neoeletta Presidente ha garantito continuità alle azioni già intraprese, oltre ad aver dato lettura al tema nazionale Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, in sinergia a quello internazionale Nuove azioni attraverso la cooperazione per il biennio 2021/23, nel solco di un lavoro di squadra mirato all’operatività di iniziative da condividere sia in Interclub con le Sezioni FIDAPA-BPW Italy che con istituzioni, associazioni del territorio, scuole e con il contributo di tutte le Socie.

Al termine della cerimonia, la Presidente uscente ha passato il testimone alla neo Presidente Giulia Galantino, porgendo auguri di buon lavoro, di concerto al nuovo direttivo composto da Maria Rita Gentile (Vice Presidente), Raffaella Di Lena (Segretaria), Maria Dell’olio (Tesoriera), Mariarosaria Basile (Past Presidente), dalle Consigliere Francesca Cristallo, Romina D’Addato, Angela Di Liddo, Giuseppina Di Pierro, Vittoria Lopopolo, Giuseppina Pedone e dai Revisori dei Conti Mariarosaria Colangelo, Rosalba Di Pinto, Nunzia Verde.

Tutto l’impegno profuso in questi anni, offerto compattamente dalle Socie e dalle Presidenti che si sono avvicendate alla guida della Sezione biscegliese, permette di vivere il presente e costruire il futuro: #noiprotagonistedelfuturo, motto scelto della Presidente Nazionale biennio 2021-2023, descrive al meglio gli auspici a continuazione delle importanti attività fin qui realizzate e portate avanti.