Tra ceramiche e piante tropicali. Sabato 30 ottobre i volontari di Mosquito e del Comitato tecnico del Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie organizzano un nuovo viaggio culturale e botanico, questa volta verso il sud della Puglia, per scoprire due luoghi ricchi di storia e bellezza.



L’associazione dice: “L’idea di una visita di questa tipologia nasce con tre motivi ben precisi: portare in giro l’esperienza del Giardino Botanico Veneziani, dare spazio alla bellezza e fare comunità. Il viaggio ci sembra una delle migliori pratiche per farlo”.



Infatti, questa non è la prima iniziativa di questa tipologia che viene organizzata. Prima della pandemia il progetto “In viaggio con Mosquito. Alla scoperta della bellezza” ha lanciato altri due itinerari verdi: il primo nel Lazio, ai Giardini di Ninfa e il borgo di Sermoneta, il secondo a Salerno, in tour all’interno di uno dei più antichi orti botanici d’Europa dove si è anche svolta una cerimonia di gemellaggio tra la realtà biscegliese e quella campana.



Succederà la stessa cosa in occasione della visita al Giardino Botanico La Cutura, dove verrà dedicato un momento allo scambio di esperienze culturali e botaniche tra Bisceglie e Giuggianello. La destinazione è stata scelta proprio perché questo bellissimo giardino ospita un grandissimo rock garden, il giardino roccioso, a cui si ispira una delle aiuole del giardino biscegliese. Inoltre, La Cultura ospita il giardino all’italiana e una serra maestosa con centinaia di esemplari monumentali delle specie cactacee e subtropicali.



La seconda tappa è Grottaglie, la città simbolo della ceramica Made in Puglia. Qui il gruppo verrà accolto dalle guide del posto e si potrà passeggiare tra le vie del centro storico e del borgo delle botteghe, per conoscere il lavoro degli artigiani. Un percorso speciale, tutto pugliese.



Il programma

Partenza:

- Canosa: h. 7.00 (ex sede dei vigili urbani)

- Trani: h. 7.30 (nei pressi dello stadio)

- Bisceglie: h. 7.45 (Calvario)



La giornata:

- h. 9.00: Arrivo a Grottaglie e tour

- h. 12.30: Pranzo all'interno del ristorante La Cutura, Giuggianello

- h. 14.30: Visita guidata “Giardino Botanico La Cutura”

- h. 16.30: Ripartenza verso la Bat, con pausa nel centro di Ostuni, la Città Bianca



Rientro previsto intorno alle 22.00



COME PRENOTARE:

Compila il form sul sito di Mosquito > https://ilsitodimosquito.it/.../il-30-ottobre-in-viaggio.../ Oppure chiama i numeri: 3473783841 (Enzo) e 3274216440 (Marzia)



Evento su facebook: https://www.facebook.com/events/563247961415377?ref=newsfeed