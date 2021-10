​Associazione Auditorium, concerto del pianista Mirco Michele Ceci a Palazzo Vives Frisari

La programmazione dell’associazione Auditorium prosegue a Bisceglie nei suggestivi ambienti di Palazzo Vives Frisari (in via Tupputi, 13) con il concerto del pianista Mirco Michele Ceci, in programma venerdì 22 ottobre con inizio alle 20.00.

Lo spettacolo sarà incentrato sull’esecuzione di brani di Mussorgsky e Dvorak. «L’accostamento dei “Quadri di un'esposizione” di Mussorgsky agli “Humoresques op.101” di Dvorak si sostanzia perché in entrambe le composizioni si percepisce una forte aderenza al carattere della terra di appartenenza dei compositori – racconta Ceci - . Sappiamo, infatti, che il Romanticismo ha rivalutato le tradizioni popolari e questa tendenza riguarda soprattutto i compositori dell'Est europeo. Il boemo Dvorak ed il russo Mussorgsky si sono dedicati infatti alla creazione di uno stile "nazionale"».

Il pianista Mirco Michele Ceci, nato a Bari nel 1988, vincitore del prestigioso “Premio Venezia” nel 2007, è attivo come concertista solista e camerista in Italia ed all’estero, inoltre insegna pianoforte nel Conservatorio di Foggia. L’Associazione Auditorium ringrazia altresì ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno dedicato ad ospitarne le iniziative musicali. E’ possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com. Costo del biglietto al botteghino di Palazzo Vives Frisari: € 5,00.

Gli appuntamenti concertistici proseguiranno sempre a Palazzo Vives Frisari venerdì 29 ottobre con un recital del “doubleCduo” composto da Marco Corcella alla chitarra e Giacomo Piepoli al clarinetto.