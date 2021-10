​Amnesty International festeggia a Bisceglie i suoi 60 anni con il linguaggio universale dell’arte​

Il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, ha organizzato la VII edizione dell’Art for Rights, contest artistico nato nel 2013 con lo scopo di contribuire in maniera significativa all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani.

In continuità con le edizioni passate, l’intenzione resta quella di provare a coinvolgere il maggior numero possibile di artisti presenti sul territorio, dando loro la possibilità di accrescere la propria visibilità ma soprattutto di mettere la propria arte al servizio di Amnesty International nella battaglia contro le violazioni dei diritti umani. Questo, inoltre, è un anno speciale per Amnesty International, che compie ben 60 anni di attività, un traguardo importantissimo, degno di essere celebrato nel migliore dei modi, facendo ricorso ad ogni mezzo a disposizione, compreso il linguaggio universale dell’arte, uno dei modi migliori per parlare di diritti umani e della loro tutela.

Anche se viene riproposto di anno in anno, questo contest resta sempre una novità, perché ogni edizione è in grado di regalare agli artisti - così come agli attivisti e ai visitatori della mostra - nuove prospettive, nuove emozioni, nuovi modi di capire e sentire la difesa dei diritti umani. La risposta positiva ricevuta negli anni passati dalla cittadinanza biscegliese non può che rappresentare uno stimolo per il gruppo, i cui attivisti hanno voluto ancora una volta dedicare all’organizzazione di questo evento il loro impegno, chiedendo agli artisti locali di fare il resto, facendosi avanti e mettendosi in gioco.

Il contest artistico si svolgerà a partire da giovedì 11 fino a domenica 14 novembre presso Palazzo Tupputi, culminando nella serata finale di premiazione, che si terrà la stessa domenica sera presso il Cinema Politeama Italia alle ore 21:00.

Tutti gli artisti interessati possono leggere il regolamento del concorso e compilare il modulo di iscrizione cliccando al seguente link: https://bit.ly/3ljcweS. Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento al riguardo, il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie resta a piena disposizione sui suoi canali social:

- Instagram: https://www.instagram.com/amnestybisceglie/ ;

- - Facebook: https://www.facebook.com/amnestybisceglie/ .