​Associazione Auditorium, la stagione autunnale parte a Palazzo Vives Frisari

La programmazione concertistica autunnale dell’Associazione Auditorium riprende a Bisceglie con il concerto del Duo Carmelo Andriani (violino) e Pierluigi Camicia (pianoforte), in calendario venerdì 8 ottobre nei suggestivi ambienti di Palazzo Vives Frisari, con inizio alle ore 20,00.

Il programma è interamente dedicato alle musiche di Henri Vieuxtemps, grande violinista e compositore dell’Ottocento, fondatore della scuola violinistica russo-belga. Il progetto musicale è stato oggetto recentemente di un’incisione con la casa discografica Brilliant Classics. I brani proposti, alcuni dei quali in prime esecuzioni, mettono in evidenza l’importanza stilistica ed estetica delle composizioni per violino di un caposcuola, Vieuxtemps, cui faranno riferimento in seguito le scuole nazionali russe e francesi, nonché quella italiana riconducibile alla famosa violinista pugliese Gioconda De Vito. I brani del progetto evidenziano la peculiarità di musica composta appositamente per il duo violino e pianoforte, ed in alcuni di essi assume particolare rilievo il rapporto tra musica e salotto musicale borghese, consuetudine che tanti capolavori ha lasciato nella musica europea dell’Ottocento.

Il Duo Andriani - Camicia ha tenuto concerti in Italia e all’estero per importanti Enti ed Associazioni e presenterà prossimamente questo progetto per “Programmazione Pugliasounds Tour Italia 2020/2021 REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto Per la Puglia Investiamo nel vostro futuro” nel Lazio e nel Veneto. Il concerto sarà preceduto da un commento del giornalista Mino Dell’Orco. L’Associazione Auditorium ringrazia altresì ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno dedicato ad ospitarne le iniziative musicali.

E’ possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com. Costo del biglietto al botteghino di Palazzo Vives Frisari: € 5,00.

La stagione concertistica dell’Associazione Auditorium proseguirà sempre a Palazzo Vives Frisari venerdì 22 ottobre (ore 20.00) con un recital del pianista Mirco Michele Ceci, vincitrice del “Premio Venezia 2007”.