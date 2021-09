XX Festa della scuola del Rotary club Bisceglie: i nomi dei premiati

Il Rotary Club Bisceglie, presieduto quest’anno da Massimo Cassanelli, conferma la sua attenzione verso le eccellenze del mondo giovanile e, nell'ambito della azione rivolta alle nuove generazioni, organizza la Festa della Scuola, giunta alla sua ventesima edizione. Durante la serata, che avrà luogo presso l'Hotel Salsello sabato 2 ottobre alle ore 19.00, saranno assegnate delle borse di studio ai migliori diplomati degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 segnalati dalle scuole superiori biscegliesi, grazie al contributo delle famiglie di Mimì e Ida Di Gregorio e di Salvatore Silvestris, della Banca Popolare Pugliese, di Donato Donnoli, Past Governor del Distretto Rotary 2120, e del Rotary Club Bisceglie. Sarà inoltre assegnato un riconoscimento a tutti i diplomati con 100 o 100 e lode nell'anno scolastico 2020/21 (ai diplomati con 100 o 100 e lode dell'anno 2019/20 i riconoscimenti saranno consegnati, invece, durante la manifestazione "Giovani Esperienze Vincenti" in programma nei primi giorni di novembre).

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Club Bisceglie e di Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, interverrà la dott.ssa Lucia Silvestris, primo ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari e Responsabile Nazionale CMS presso il CERN di Ginevra. In virtù del suo ruolo di responsabile di tutti gli scienziati italiani impegnati nell'esperimento CMS presso il CERN, la dott.ssa Silvestris parlerà delle competenze trasversali o soft skills che uno studente dovrebbe acquisire nel suo percorso formativo scolastico e universitario per prepararsi ad operare in contesti organizzativi sempre più complessi e internazionalizzati.

Protagonisti della serata saranno poi i giovani premiati, che presenteranno il loro percorso scolastico e ci racconteranno i loro progetti, i loro sogni, le loro ambizioni.

Ad accogliere i neodiplomati e gli ospiti ci saranno anche i giovani del Rotaract e i giovanissimi dell’Interact, i club patrocinati dal Rotary e presieduti quest’anno rispettivamente da Giovanni Bombini e Luigi Bombini, che offrono alle nuove generazioni la possibilità di sperimentare la ricchezza del mondo associativo e di impegnarsi in progetti concreti di servizio per il territorio e per promuovere la pace e la comprensione mondiale.

Concluderà la serata Costantino Fuiano, Assistente del Governatore del Distretto 2120 del Rotary International Gianvito Giannelli.

Tutti coloro che hanno a cuore il futuro della scuola e dei nostri giovani sono invitati a partecipare a questa serata di festa che vedrà ancora una volta la gioventù al centro della vita e dell’impegno del Rotary.

Ecco i nomi dei premiati: