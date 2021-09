Una nuova stagione teatrale per la compagnia BinarioZero che opera sul territorio da oltre venti anni. La compagnia dopo essersi fermata per la pandemia, riparte da Zero con la stagione teatrale 2021/2022: mamma ho perso il treno!

«E se perdere un treno - scrivono gli artisti - diventasse un’occasione? Una opportunità o una nuova possibilità? L’imprevisto, e la mancanza di confort appartengono al mondo “dell’artista”….i treni veloci e luccicanti seppur abbagliano e affascinano non hanno la stessa bellezza di un treno sgangherato ricco di umanità che ti permette di vedere ciò che là velocità non ti permette.

Dopo il periodo vissuto, il capotreno Giancarlo Attolico riparte con il suo treno, puntando tutto sul teatro una delle forme d'arte che meglio permettono a rileggere questo tempo, riparte dalla semplicità, dal desiderio di riprendere le storie lasciate a metà in questo anno e mezzo, consapevole che bisogna ricostruire tutto.

La compagnia promuove una settimana dedicata ai nuovi passeggeri. CARROZZE APERTE (qualcuno si deve pur prendere cura degli eroi di questo tempo):

mercoledì 29 ore 17 labZero dai 5/8 anni

giovedi 30 ore 17.30 elementare! dai 9 anni fino alla prima media

sabato 2 ottobre ore 15.30 “sopra la media” dalla seconda fino al primo superiore

sabato 2 ottobre ore 17.45 “super80” dal secondo superiore in poi

PRENOTA IL TUO INCONTRO PROVA info tel 3280188301».