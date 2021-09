A Mauro Valente la prima edizione del Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri, organizzato da Epass e dall’Associazione don Pierino Arcieri Servo per Amore.

“Animatore di giovanissimi e di giovani nell’accompagnamento formativo alla sequela di Cristo da diversi decenni. Obiettore di coscienza ha realizzato il suo servizio civile come scelta permanente di vita, anche a costo di rinunce personali piuttosto significative. Fondatore del gruppo di animazione e di apostolato agli ammalati CVS. Ragioniere attento, onesto e competente, è un punto di riferimento per tanti suoi colleghi”, si legge nella motivazione del Premio consegnato da mons Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

“Siamo molto felici che Mauro sia la prima persona a ricevere questo riconoscimento pensato per ringraziare i tanti buoni samaritani di oggi, tante persone che in silenzio e con operosità si spendono quotidianamente per il prossimo”, le parole di Luigi De Pinto, presidente di Epass e dell’Associazione don Pierino Arcieri.

Durante la serata, in tantissimi si sono uniti nel ricordo di don Pierino, nel giorno del suo 50esimo anniversario di sacerdozio. Dopo gli interventi dell’Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie mons Leonardo D’Ascenzo e del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, sul palco si sono alternate le testimonianze di chi ha percorso un tratto significativo di strada e di vita con don Pierino: da suor Cristiana delle Sorelle Povere di Santa Chiara (collegata in video dal monastero di San Luigi) a don Domenico Savio Pierro, passando per i ricordi di Sergio Ruggieri, Francesco Dente, Liana Abascià e Gianpietro Losapio. Il tutto guidato dalle parole di don Tonio Dell’Olio e accompagnato dai violini dei maestri Matteo Notarangelo e Giacomo Battista dell’Associazione Alterazioni.

Ai giovani del coro dell’Accademia Musicale Federiciana, accompagnati dal maestro Michele Lorusso, il compito di concludere in bellezza e tra gli applausi la serata. Appuntamento al 2022 per la seconda edizione del Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri.