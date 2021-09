Festa della Scuola, premiati 23 studenti

Dopo due giorni in coma è morta la ragazza di 24 anni ferita nell'incidente di domenica 19

Aveva solo 24 anni Lia Sasso la ragazza deceduta ieri sera, martedì 21 settembre, dopo essere entrata in coma domenica sera per colpa di un terribile incidente stradale avvenuto a Bisceglie, in zona Seminario tra via Sacerdote Giovanni Di Leo e via Francesco Di Molfetta.