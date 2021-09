Giandomenico Veneziani: un biscegliese alla mostra fotografica internazionale di Milano

Il biscegliese Giandomenico Veneziani, classe 1986, sarà tra i partecipanti alla mostra fotografica internazionale “ImagineNation” che si terrà a Milano dal 24 al 30 settembre presso la Fondazione Luciana Matalon. In tale occasione esporrà una tra le sue opere fotografiche più significative dal titolo “Words hurt more than a weapon”. La prestigiosa vetrina, che ogni anno vede come protagonisti numerosi fotografi provenienti da tutto il mondo, è il punto di riferimento per tutti gli esperti del settore. La finalità principale dell’evento è quello di promuovere gli artisti che vi partecipano, scelti dopo un’accurata e attenta selezione, in modo da poter dare una forte visibilità non solo ai grandi colossi della fotografia ma, soprattutto, ai giovani emergenti.

Il fotografo biscegliese Veneziani è stato da sempre appassionato ad ogni forma d’arte illustrativa. Dopo due lauree in marketing ha deciso di proseguire la sua formazione in ambito fotografico, studiando e facendo esperienza sul campo, sviluppando tutte quelle competenze che gli hanno permesso di raggiungere i traguardi che, ad oggi, gli stanno consentendo di affermarsi tra i professionisti internazionali.

Il suo stile è contraddistinto dall’analisi introspettiva del soggetto fotografato, dando anche un notevole rilievo all’ambientazione e creando dei veri e propri scenari cinematografici, ricchi di dettagli e fascino: dietro ogni scatto c’è una storia, un racconto e un’esperienza. Lui stesso afferma: «La sperimentazione fotografica trova ampia espressione durante i miei viaggi. La maggiore fonte di ispirazione sono le persone, le loro storie, i volti e le suggestioni che trasmettono».

Proprio dalla voglia di sperimentare e di stare a contatto con le persone è nato il suo reportage fotografico realizzato in Perù, nel 2019, dal titolo “El Camino – Faces and places around Sacred” da cui è stato poi realizzato e pubblicato il suo primo fotolibro.

Nel corso di questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti di carattere internazionale: finalista per due anni consecutivi (sia nel 2020 che nel 2021) del prestigioso concorso internazionale di fotografia “35Awards” a cui ogni anno partecipano più di 400.000 fotografi provenienti da tutto il mondo.

Giandomenico Veneziani ha già ottenuto 7 copertine e 80 pubblicazioni su riviste fashion, tra cui: Vogue, Iconic, Flanelle, Ellements, Moevir e Rebel. Molte delle sue opere sono pubblicate sulla sua pagina Instagram @jeanven.official mentre sul sito www.jeanven.com si possono visionare tutti i suoi progetti.

Per info sulla mostra digitare : www.imagenationparis.com/milan .

articolo a cura di Serena Mansueto