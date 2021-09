​Libri nel Borgo Antico questa sera a Teleregione

Prosegue l’attenIone dei meidia per l’ultima edizione di Libri nel Borgo Antico.

Questa sera, giovedì 23 settembre, alle 21 l’emittente televisiva Teleregione (canale 14 del digitale terrestre) trasmetterà uno speciale dedicato all’incontro su don Pasquale Uva.

Alla conversazione, moderata dal giornalista Alfredo Nolasco, sono intervenuti il giornalista Marcello Veneziani, l’Ad di Universo Salute Paolo Telesforo e la superiora delle Ancelle della Divina Provvidenza suor Anna Teresa Valentini.

“È una soddisfazione - ha commentato Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione Borgo Antico - la promozione al territorio avvenuta con l’ultima edizione del Festival.

Quest’anno, grazie a Libri nel Borgo Antico, giornali e tv nazionali e regionali hanno parlato di Bisceglie come mai era avvenuto in passato, mostrando il meglio della nostra bella città, del nostro centro storico, dei nostri monumenti e delle nostre aziende. L’opera Don Uva, che oggi rappresenta una vera eccellenza in campo sanitario, ne è imun esempio. Una soddisfazione che ci riempie di gioia!”.