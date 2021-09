Il Politeama presenta il Pop Notturno del giovane cantautore​ Tommaso La Notte

Tommaso La Notte, cantautore classe 2001, è la nuova promessa della storica etichetta biscegliese Auand, quella che nel 2008 lanciò la cantautrice biscegliese Erica Mou prima che passasse alla Sugar di Caterina Caselli.

Reduce dalla pubblicazione di due singoli, Tommaso ha già raccolto molte soddisfazioni: entrambi i brani "Shampoo alla camomilla" e "La fine del capitalismo" sono segnalati da Rockit tra le migliori uscite Italiane della settimana. Inoltre "Shampoo alla camomilla" è stata inserita nella playlist Spotify "Scuola Indie" per tre settimane consecutive, una delle più importanti del genere indie in Italia. La canzone è anche in rotazione in diverse radio italiane, tra cui Radio 2 Indie.

Il 23 settembre presenterà al Politeama di Bisceglie il suo nuovo album: Pop Notturno, accompagnato da Molla (batteria, basso, suoni, cori) e Nunzio Campanale (chitarra elettrica).

Il suo stile è fortemente influenzato dal cantautorato italiano, con influenze indie ed elettroniche.

Negli anni Tommaso si è fatto notare aprendo i concerti di Diodato, Giorgio Poi, Clementino, Bianco, I Ministri, Giò Sada e Dente.

Un artista tutto da scoprire insomma, e quale occasione migliore se non giovedì 23 alle 21 al Politeama di Bisceglie?

Dicono di lui: «Tommaso ha quella particolare capacità nell'impostare il crescendo musicale che accompagna il mood del testo e ne segue il suono delle parole, riesce a stamparti in testa il ritornello fino alla mattina dopo».