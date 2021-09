​ArteVives, due eventi musicali per inaugurare la programmazione autunnale​

Due appuntamenti musicali di notevole spessore inaugurano il cartellone autunnale di Artevives negli ambienti di Palazzo Vives Frisari, storica dimora nobiliare affacciata su via Ottavio Tupputi risalente alla fine del Cinquecento. Archiviata con lusinghieri riscontri la programmazione estiva, l’associazione di promozione sociale presieduta da Mario Sergio Zecchillo apre domenica 26 settembre il nuovo, interessante segmento artistico con un concerto di alto profilo dal titolo “Trio d’Autore”, imperniato sull’esecuzione di musiche di Johannes Brahms e Nino Rota. Il trio protagonista dell’evento è composto da Domenico Bruno (pianoforte), Antonio Cavallo (violoncello) e Andrea Zecchillo (clarinetto), tutti e tre impegnati da anni in attività concertistiche di rilievo nonché docenti molto apprezzati dei rispettivi strumenti.

Il concerto si svolgerà in doppio set, domenica 26 settembre: prima esibizione alle ore 18.30, seconda alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, con ridotto a 5 euro riservato agli Under 15.

A seguire, domenica 3 ottobre, Artevives ha il piacere di presentare “Promenade Bechet”, il primo progetto da band leader di Francesco Manfredi: un lavoro filologico sul clarinettista creolo Sidney Bechet che scandaglia con un’attenta ricerca il suono, le idee e lo stile delle band degli anni ’30 e ’40. Il programma musicale vede accanto alle composizioni di Bechet i brani che ne hanno scandito la brillante carriera da clarinettista e sopranisti: “Summertime”, “Roses of Picardy”, “Blues my naughty sweetie gives to me” e altre struggenti melodie senza tempo rivivono nelle sonorità del quintetto formato da Francesco Manfredi (clarinetto), Mino Lacirignola (tromba), Michele Biancofiore (chitarra e banjo), Alessio Anzivino (basso tuba) e Michele Fracchiolla (batteria).

Anche per questo evento sono in programma due set (ore 18.30 e 20.30). Il costo del biglietto è di 10 euro, con ridotto a 5 euro riservato agli Under 15.

Per prenotazioni ed ulteriori info sulla programmazione artistica di Artevives, curata da Veronica Sinigaglia e Andrea Zecchillo, è possibile contattare i numeri 349.5452270 o 342.3504503 (whatsapp), inviare una mail ad artevives.info@gmail.com, visitare la pagina Fb ArteVives aps o il sito www.artevives.it.