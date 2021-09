È stata presentata ieri mattina, martedì 21 settembre, la prima edizione del premio Golden Cliff, una manifestazione che mira alla promozione territoriale delle città di Andria e Bisceglie unendo una particolarità sensibilità al sociale e alla solidarietà.

Il programma della rassegna, organizzata dall’Associazione Onlus “Amici per la vita” con il patrocinio dei Comuni di Andria e Bisceglie, prevede raduni di bellissime Ferrari e altre auto d’epoca provenienti da tutta Italia nelle giornate del 25 settembre ad Andria e del 26 settembre a Bisceglie. Le vetture fiammanti potranno essere ammirate in tutto il loro splendore da cittadini e turisti e saranno a particolare disposizione di bimbi e ragazzi con bisogni speciali, che potranno così vivere un’esperienza diversa, piacevole e indimenticabile.

Nello specifico il 25 settembre il corteo delle auto partirà da Andria-alle ore 16 alla volta di Castel del monte. Le auto saranno disposte sul piazzale del maniero e resteranno lì fino alle 18, quando si dirigeranno in Largo Torneo, sempre ad Andria, ove resteranno fino alle 20. Il giorno successivo alle ore 11 i bolidi saranno in piazza Vittorio Emanuele Il (lato calvario), a Bisceglie, prima della ripartenza, alle ore 12, con un suggestivo corteo lungo la litoranea di Bisceglie, con vista mare, alla volta del “Golden Cliff”, in via Panoramica Umberto Paternostro. Alle ore 13 si terrà l’atto conclusivo della rassegna, il “Pranzo in Rosso”, durante il quale saranno assegnati i premi alle auto maggiormente votate dai visitatori ai raduni in tutto il weekend.

“La nostra Associazione da tempo opera nell’ambito sociale e culturale con manifestazioni, eventi e progetti che portino valore aggiunto al territorio e al contempo siano attenti a sostenere le persone più in difficoltà”, ha sostenuto Felice Gemiti, presidente dall’Associazione “Amici per la vita”. “Siamo felici di poter continuare su questa strada anche con il premio Golden Cliff che è alla prima edizione ma faremo in modo che diventi un appuntamento stabile e sempre più ampio e partecipato”.

“Siamo felici di poter ospitare questa manifestazione molto interessante perché alle finalità del marketing territoriale e della promozione turistica, mettendo in bella mostra i nostri luoghi più caratteristici attraverso le esposizioni di auto magnifiche, unisce l’attenzione a bimbi e ragazzi speciali”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in conferenza stampa insieme all'Assessore comunale al Marketing territoriale, Gianni Naglieri.

“Quando ci è stato proposto questo evento sinergico con il comune di Bisceglie abbiamo accolto con l'assessore Cesareo Troia l'opportunità di crescita del turismo territoriale con l'abbattimento del campanilismo. Conosco inoltre la bontà è l'operato dell'associazione Onlus "Amici Per La Vita" e sicuramente l'idea di coinvolgere associazioni che operano nel sociale è la ciliegina sulla torta", ha dichiarato il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, insieme all’ all'Assessore comunale al Marketing territoriale, Cesareo Troia.

Alla conferenza stampa, tenutasi questa mattina al ristorante “Golden Food”, a Bisceglie, sono intervenuti inoltre il presidente della Fondazione pugliese per le neurodiversità, Francesco Bruno; il vicepresidente nazionale del Ferrari Club Italia, Antonio Camassa; il coordinatore territoriale del Club Storie e Motori Federiciani, Michele Lorusso.