Il manager biscegliese Pasquale D’Addato ​riceve il premio "Dea Ebe - La maschera Banfi"

Sabato, 18 settembre nei Giardini dell’Hotel d’Altavilla di Canosa di Puglia, si è svolta la 14^ edizione del “Premio DEA EBE – LA MASCHERA BANFI” 2021, un riconoscimento tutto pugliese, voluto e ideato dal Presidente Saverio Luisi, che porta il nome della “ Dea Ebe”, dea della bellezza e dell’eterna giovinezza, una sorta di porta fortuna per chi lo riceve e chi lo dona. Da 14 edizioni viene assegnato a quanti portano la pugliesità a spasso in Italia e nel mondo e premia l’arte in genere ed il cabaret con il PREMIO “La Maschera Banfi” dedicato al concittadino illustre Lino Banfi, Presidente Onoraio dalla prima edizione del 2009 con Rosanna, madrina.

In questi anni sono state premiate diverse eccellenze locali, Pugliesi e del Sud considerando tutte le categorie, dal volontariato alla medicina, dal teatro allo sport, dal cinema al ballo, dalla musica al cabaret e tanto altro. Quest’anno a ricevere il premio anche un biscegliese: il General Manager Pugliese della Di Dio srl Pasquale D’Addato, presidente della sezione di Bisceglie di Roma Intangibile. Fra gli altri premiati: l’attrice Lilia Pierno, la pittrice Luisella Cantatore, il presidente della Canusium Bike Vito Pagano, l’azienda Germinario Marmi, i giovani ballerini Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, il cabarettista Tommy Terrafino, la “Pasticceria Giotti e la “Fondazione Archeologica Canosina”. A Paolo Pinnelli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, è andato invece il premio “La Maschera Banfi” in onore dell’attore e comico canosino Lino Banfi.

Il comitato organizzatore dell’evento ha ideato e reso concreta una nuova categoria di premiati denominata “Salus” dal nome della Dea della salute nella religione romana. A ricevere per la prima volta il premio “Dea Ebe-Salus” sono stati l’oncologo prof. Francesco Schittulli, il dottor Danny Sivo (Dirigente Responsabile U.O. Asl Bat) e il dottor Felice Spaccavento in qualità di Coordinatore UOC C.P. dell’Asl di Bari. L’emergenza Covid-19 ha sconvolto tutti – ha dichiarato il presidente Saverio Luisi – e per questo abbiamo ritenuto opportuno dedicare una categoria della rassegna al comparto sanitario e a tutti i medici ed infermieri che in prima persona continuano a combattere contro il nemico invisibile.

Congratulazioni al Dr. Pasquale D’Addato per il Suo continuo impegno in attività di grande rilievo sociale e culturale. L’evento è stato presentato dalla giornalista Francesca Rodolfo, giornalista del Tg Norba24ed è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia Bat, dalla Fondazione Archeologica Canosina.