Venerdì 24 settembre 2021 alle ore 19.30 presso le Vecchie Segherie Mondadori Store/Mastrototaro food, si terrà la serata di Solidarietà per l’ANT e la Coop. Uno Tra Noi, con presentazione e declamazione di poesie tratte dal libro “Pedòte de paróle du córe” di Demetrio Rigante (editore De Feudis) con prefazione del dott. Enzo Quarto, scrittore e giornalista RAI.

Rigante ha già pubblicato e messo a disposizione del Sociale diverse raccolte di poesie: “Acqua, luce e gas” con prefazione del poeta Francesco Palazzo; “Taralle e zúcchere” prefazione del noto scrittore e Premio Campiello Raffaele Nigro; “Atturne a la frascère” prefazione Mons. Don Mauro Cozzoli; “U Vangèle nóuste”, prefazione del regista Paolo Todisco, rappresentato in teatro dalla Compagnia dei Teatranti e i ragazzi diversamente abili del centro diurno della coop. Uno Tra Noi; e “Addaure de còse” con prefazione del giornalista e scrittore Marcello Veneziani. È co-autore con Luca De Ceglia, Giuseppe D’Andrea e Nicola Gallo de “U Dialétte nóuste”, cenni di grammatica ed etimologie della lingua vernacolare biscegliese.

Rigante, co-fondatore dell’Associazione La Canigghie con il dott. Tommaso Fontana ed il prof. Nicola Gallo, attraverso le sue raccolte di poesie e in sinergia con l’Associazione, promuove incontri culturali, dove espone anche alcune delle sue opere ad olio su tela, per sensibilizzare autorità locali, provinciali e regionali su alcune problematiche sociali. Inoltre, attraverso il dialetto, si prefigge di realizzare l’obiettivo di tenere in vita, per le future generazioni, le tradizioni del proprio territorio, un impegno assunto nei confronti dei suoi compianti maestri: lo storico prof. Mario Cosmai e i poeti dialettali Sergio Di Clemente e Francesco Palazzo.

L’Autore ha ricevuto numerosi riconoscimenti culturali tra cui il prestigioso Premio Laurentum XXXa edizione 2016 con premiazione avvenuta nella Sala della Lupa a Montecitorio Roma, ed è stato insignito nel 2008 della Stella al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica italiana; ha un passato trascorso nella Marina Militare in qualità di Ufficiale delle Armi Navali ed ha svolto per quasi 40 anni la sua professione nel Gruppo RAI come responsabile tecnico di Alta Frequenza di Rai Way.

La serata ha il patrocinio di: Amministrazione comunale di Bisceglie, Ass. La Canigghie, Centro Studi Biscegliese, Vecchie Segherie Mastrototaro, la Pro Loco di Bisceglie, Ass. Rai Senior di Bari, Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro D’Italia, Rotary Club Bisceglie, Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine”, Don Dialetto di Bari, ANT sezione di Bisceglie, Confcommercio di Bisceglie, ADISCO Bisceglie, Coop. Sociale Uno Tra Noi, Casa-famiglia Pegaso, Unitre, Circolo Unione, Fidapa, UNUCI, ANMI e Roma Intangibile.

La conduzione della serata è affidata al dott. Donato De Cillis.

Interverranno: il sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano, il giornalista scrittore Rai dott. Enzo Quarto, il Fiduciario Rai Senior Mario Deon, la prof.ssa Marcella Di Gregorio, il dott. Tommaso Fontana presidente del Centro Studi Biscegliese, il prof. Nicola Gallo per l’Ass. La Canigghie di Bisceglie, il giornalista scrittore Cav. Uff. Luca De Ceglia, il dott. Felice Giovine Presidente dell’Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine” e lo studioso Gigi De Santis del “Don Dialetto” di Bari.

Nei “sentieri” dei versi della raccolta di poesie declameranno i poeti e gli attori teatrali: Natale Buonarota, Uccio Carelli, Franco Carriera, Gigi De Santis, Natale Di Leo, Nicola Gallo, Nicola Losapio, Anna Lozito, Carlo Monopoli, Ida Musci e Demetrio Rigante.

L’Autore con l’iniziativa “Un libro per la solidarietà”, da lui sostenuta e in omaggio alla compianta presidente Nina Di Modugno della sezione ANT di Bisceglie, mette a disposizione tutte le copie del libro per una raccolta fondi a favore dell’ANT e dei ragazzi diversamente abili della Coop. Uno Tra Noi di Bisceglie, un libro a diffusione anche negli Istituti Scolastici di Bisceglie.