Sabato 18 settembre il Don Uva Calcio 1971 festeggia i suoi primi 50 anni di vita

La società calcistica biscegliese, nata su iniziativa di alcuni dipendenti della Casa della Divina Provvidenza per far divertire gli ospiti dell’Ospedale Psichiatrico, celebrerà l’importante ricorrenza con una giornata ricca di appuntamenti. Tanti i nomi che si ritroveranno, in mattinata, a partire dalle ore 10.00 sulla mitica erbetta del Don Uva, nomi che hanno fatto la storia del nostro club, su tutti: i professori Pinuccio Monopoli, Alberto Cozzoli e Luigi De Pinto, Nicola Fiotta, Michele De Feudis e tanti tanti altri che hanno aderito. Dopo la Santa Messa nella Basilica San Giuseppe, all’interno dell’Opera Don Uva-Universo Salute, alle ore 19, presieduta dall’Arcivescovo biscegliese Giovanni Ricchiuti, e l’inaugurazione della Mostra fotografica e di cimeli “Don Uva: i primi 50 anni di una favola divenuta realtà”, partirà la vera e propria festa con la serata celebrativa. A presentarla sarà Alfredo Nolasco, giornalista anchorman, di casa nei luoghi Don Uva. Oltre a monsignor Ricchiuti, saranno presenti a dare lustro alla serata e ai colori bianco-gialli: il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, il Presidente della FIGC-LND Puglia Vito Tisci, l’Amministratore Delegato di Universo Salute dottor Paolo Telesforo, il Comandante dei Carabinieri Forestali Puglia generale Antonio Mostacchi, più tanti, tanti e tanti ancora amici che ricoprono o rappresentano ruoli di servizio importanti.