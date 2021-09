La pandemia in Puglia, domani a Trani parla l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco

Domani, venerdì 17 alle ore 9.30, nella scenografica cornice di Palazzo San Giorgio a Trani, si apre il quarto seminario sulla pneumologia "Pneumology around the clock" dal titolo "Ruolo della pneumologia nell'era Covid" presieduto dal dottor Emmanuele Tupputi, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale di Pneumologia della Asl Bt, e da Onofrio Resta, professore di Malattie Apparato Respiratorio Università di Bari. , nella scenografica cornice di, si apre il quarto seminario sulla pneumologia "Pneumology around the clock" dal titolo "" presieduto dal dottor, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale di Pneumologia della Asl Bt, e da Onofrio Resta, professore di Malattie Apparato Respiratorio Università di Bari.

Il programma prevede l'apertura dei lavori alle ore 10, con i saluti istituzionali del dott. Tupputi e del dott. Resta, oltre al saluto delle autorità.

Alle ore 10.30 si inizia con la prima sessione dal titolo "Asma: nuovi rimedi, nuove strategie" presieduta dalla professoressa Foschino e moderata dai dott. Bracciale, Gigantelli e Lo Cicero. Durante la sessione interverranno il dott Tantucci per "Epidemiologia e fisiopatologia dell'asma grave"; il dott. Buonamico sul tema "Asma non controllato"; il dott. Carrassi sulle "Raccomandazioni terapeutiche in base alle linee guida Gina"; la dott.ssa Tusino per "Asma grave: gestione e organizzazione degli ambulatori"; il dott. Pannofino sulla "Medicina di precisione dell'asma grave"; il dott. Nardini sulla "Terapia dell'asma: criteri di monitoraggio dell'efficacia", e infine la lettura "Asma grave e terapia biologica" a cura della professoressa Carpagnano". Al termine dell'esposizione delle argomentazioni degli esperti e moderatori citati, ci sarà una discussione generale sulle tematiche trattate fino alle ore 14.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15, si darà il via alla seconda sessione dal titolo "La pandemia" con la lettura tenuta dal prof. Pier Luigi Lopalco, che verrà introdotto dal commissario straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne, e moderata dai professori Campanile, Tupputi e Resta. A seguire la lettura "La realtà Covid in Asl Bt" del dott. Matera. Alle 16.30 la lettura "Ruolo del device nella terapia" a cura del dott. Carone, introdotto dal dott. Scarpelli; e alle 16.50 la lettura "Le molteplici sfaccettature del deficit Alpha 1, dalla diagnosi alla terapia" tenuta dalla dott.ssa Annunziata e introdotta dalla dott.ssa Mesto.