Turismo, Bisceglie terza per arrivi

Bisceglie appare fra le principali destinazioni turistiche del 2021della sesta provincia pugliese. È questo uno dei primi risultati che emergono dall’analisi del trend degli arrivi registrati nei primi sette mesi di quest’anno.

Va però specificato che i dati fanno riferimento agli arrivi e non alle presenze (ovvero al numero dei pernottamenti), per cui non è detto che ciò si traduca necessariamente in un effettivo incremento dei flussi turistici.

Secondo il report realizzato dal Dipartimento Turismo della Regione Puglia e l’Osservatorio regionale sul Turismo, nei primi sette mesi del 2021 in Puglia si assiste ad un aumento del 44,4% degli arrivi, grazie soprattutto alla componente estera (+81,6%), mentre quella nazionale cresce del 39,4%. In seguito a questo andamento, si supera abbondantemente la perdita registrata nel periodo dell’emergenza sanitaria.

La crescita riscontrata è dovuta essenzialmente al periodo estivo, soprattutto nei mesi di giugno e luglio. Tale incremento riguarda principalmente gli arrivi negli esercizi extralberghieri piuttosto che in quelli alberghieri.

A trainare la ripresa è soprattutto il turismo nazionale ed interno (il cosiddetto turismo di prossimità), ma anche la clientela internazionale non è stata da meno, innalzando così il grado di internazionalizzazione della domanda turistica regionale.

L’analisi del contesto provinciale mostra che la sesta provincia rappresenta il 4% degli arrivi registrati nell’arco degli ultimi due anni. Nella graduatoria delle principali province in cui si registrano i maggiori incrementi svetta il Salento. Seguono, nell’ordine, Foggia, Bari, Brindisi e Taranto. Per quanto riguarda la nostra provincia, in particolare, nei primi sette mesi del 2021 gli arrivi aumentano di 18 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

E fra le destinazioni che si prediligono nel periodo gennaio – luglio 2021 vi sono, nell’ordine, Trani, Barletta e Bisceglie.