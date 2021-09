«Cosa ha subito il nostro territorio negli anni​», se ne discute a Villa Ciardi

«Il Papa aveva ragione: l'ambiente, bene comune all'umanità, come definito dal Sommo Pontefice nell'Enciclica Laudato Si, è "venuto meno" sotto i colpi inferti dall'uomo. La terra maltrattata e danneggiata da costruzioni vicino ai letti d'acqua, alle falde di colline e montagne, su lame di terra, è franata con le piogge scarse, ma torrenziali, degli ultimi anni. Quante famiglie si son viste distruggere la casa da acqua e fango dopo le piogge? La preoccupazione di Papa F rancesco per la natura devastata è stata considerata non degna di attenzione ma, per fortuna, non da molti».

E' quanto scrive Giuseppina Paracampo, Segretaria Ugci Trani annunciando il convegno in programma il 17 settembre 2021.

«L'Onu - prosegue la nota - nel dicembre 2015, in occasione della Conferenza Mondiale sul clima, dà il benvenuto all'Enciclica Laudato Si ed all'appello lanciato da Papa Francesco sul danneggiamento del clima determinato dall'incuria dell'uomo. Frutto di questa preoccupazione mondiale è stato l'accordo sottoscritto a Parigi sulla tutela della "casa comune di tutti gli uomini". Ma, nonostante tutto, l'uomo non ha tenuto in alcuna considerazione tutti gli appelli lanciati da Papa Francesco. La scarsa attenzione per i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi come quelli radioattivi, occultati sottoterra, gli scarti di costruzioni, come anche i rifiuti di gomma abbandonati ai bordi delle strade e delle campagne, ha determinato l'occupazione dei fiumi con il riversamento nel mare.

Venerdi 17 settembre alle ore 16.30, in Bisceglie, Villa Ciardi, sentirete direttamente dalla voce del Dott. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e dal Prof. Avv. Andrea Fari', già capo di gabinetto dell'ex Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, cosa il nostro territorio ha subito negli anni.

L'evento sarà accessibile anche da remoto attraverso il collegamento alla piattaforma telematica Zoom - link https://us02web.zoom.us/j/85069960826?pwd=RzBkc2dEb3IDdURDYkQ4Zk9nNkIGZz09 - ID RIUNIONE 850 6996 0826 PASSCODE 368003».

Evento organizzato dall'Ugci di Trani e vede la partecipazione dei responsabili delle sezioni di Bari, Altamura, Taranto, Vasto, Perugia, Terni e Genova, nonche' il patrocinio della Camera Penale di Trani, dell'ass. Italiana Notai Cattolici, dell'ass. Donne giuriste italiane-sez. di Trani, l'associazione La citta' possibile di Bisceglie e della rivista scientifica ambientediritto.