Il brass ensemble "Il Cenacolo" torna ad esibirsi in pubblico

Torna ad esibirsi in pubblico il brass ensemble "Il Cenacolo", giovane gruppo musicale formato da soli ottoni, diretto dal m° Salvatore Barile.

Domenica 5 settembre, alle 18:30, la formazione biscegliese aprirà l'undicesima edizione della Notte Bianca della Poesia, a Giovinazzo, all'interno dell'istituto Vittorio Emanuele II.

Dalle colonne sonore di Ennio Morricone fino alle canzoni più famose di Mina, passando per le celebri composizioni di Nino Rota: questi alcuni dei brani che saranno eseguiti dai giovani musicisti biscegliesi, che hanno all'attivo esibizioni in rinomati contesti nazionali e internazionali, come la Sagrada Familia di Barcellona, il Talos Festival di Ruvo (edizioni 2015-2018) e il Napoli Cultural Classic (edizioni 2014-2019).

L'accesso all'evento, gratuito, sarà possibile previa esibizione del Green Pass, come previsto dalla normativa vigente anti Covid-19.