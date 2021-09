La biscegliese Fabiana Leuci in lizza per la corona di Miss Reginetta d’Italia 2021

La biscegliese Fabiana Leuci, studentessa di 17anni sta partecipando alle finali del concorso “Miss reginetta d'Italia 2021”che si concluderà sabato 4 settembre con la serata di premiazione che si svolgerà a Riccione nelle spiagge dell’ Opèra Beach Club con l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2021.

Il celebre concorso Miss Reginetta d’Italia, organizzato da Metaevent e diretto da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle ragazze italiane e si è imposto come principale vetrina per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema e sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti. La rosa delle finaliste si compone di 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate per mesi su oltre 500 aspiranti Miss nelle principali località turistiche Italiane. La biscegliese impegnata in tante prove preliminari del concorso ha già ottenuto un primo buon risultato di 463 like piazzandosi al 16° posto su 64 concorrenti. Madrina delle 64 finaliste aspiranti Miss la splendida Jo Squillo in veste di conduttrice della celebre manifestazione di Alessio Forgetta. Fra gli ospiti attesi alle finali di Miss Reginetta d’Italia a Riccione: Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garkoil direttore di novella 2000 Roberto Alessi, Max Cavallari dei Fichi d’India e tanti altri.