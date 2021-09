Attiva in tutte le strutture dell'Asl Bt la app per verificare il green pass

«Tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali della Asl Bt sono state dotate di dispositivi per la verifica del Green Pass attraverso l'app del Ministero "VerificaC19": l'obiettivo è di accertarne la veridicità quando mostrato dagli accompagnatori degli utenti - dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl BT - in linea con quanto disposto fino a oggi e teso a controllare e registrare gli accessi alle strutture, per controllare la diffusione del virus Covid, l'accesso è consentito agli utenti dei servizi e agli accompagnatori di soggetti non autosufficienti. La verifica del green pass si aggiunge ai controlli già effettuati sulla misurazione della temperatura.

Stiamo vivendo una fase molto delicata che va monitorata e che pretende la massima attenzione da parte nostra - aggiunge Delle Donne - ovviamente non è richiesto green pass agli utenti nonostante qualche problema di interpretazione che si è creato in queste ore, ma semplicemente abbiamo messo le strutture nelle condizioni informatiche di verificare la veridicità del green pass quando gli accompagnatori di soggetti non autosufficienti lo esibiscono.

Colgo l'occasione per ribadire con forza e determinazione l'importanza di fare il vaccino: oggi è in corso la terza giornata dedicata ai giovani che comunque potranno continuare ad accedere a sportello anche nei prossimi giorni. Al momento il 50 per cento dei giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni e il 78 per cento della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose mentre ha completato il ciclo vaccinale il 18 per cento dei giovani e il 60 per cento della popolazione generale».