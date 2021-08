Prima dose di vaccino per il 59% dei ragazzi di età tra i 12 e i 19 anni della Asl Bt

Sono 5.348.492 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino alla giornata di ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.30 del 30 agosto dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza 5.879.617).

Intanto, il 59 per cento dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni della Asl Bt ha ricevuto la prima dose di vaccino mentre il 17 per cento ha completato il ciclo vaccinale: punte di copertura interessanti si registrano a Spinazzola (71 per cento), Bisceglie (69 per cento) e Minervino (65 per cento).

Si ricorda inoltre che mercoledì 1 settembre si terrà un'altra giornata interamente dedicata ai giovani con vaccinazioni a sportello e su chiamata delle scuole dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 negli hub di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa e Margherita di Savoia.