Il Salento International Film Festival è in programma al Politeama Italia di Bisceglie

Salento International Film Festival & Politeama Italia di Bisceglie, per la prima volta a Bisceglie, presentano la 18esima edizione del Salento International Film Festival che si terrà presso il Politeama Italia dal 7 al 12 Settembre.

Il Siff presenta un programma cinematografico di grande profilo, un progetto che conferma la crescita di prestigio internazionale, che si caratterizza per l’alta qualità dei contenuti e un attento lavoro di ricerca sulle espressioni culturali contemporanee, consapevoli del fatto che il cinema è uno dei mezzi più potenti di comunicazione culturale e di legame tra culture e popoli.

Intervengono:

Angelantonio Angarano,Sindaco della Città di Bisceglie

Addolorata Bianco, Assessore alla Cultura della Città di Bisceglie

Gigi Campanile, Direttore Artistico del Salento International Film Festival

Patrizia Scarascia, Festival manager, rapporti Internazionali

Rosangela Bovenga, Coordinatrice e critico cinematografico

L'incontro con la stampa è in programma mercoledì 1 settembre, alle 18:00 presso il Politeama Italia in via Montello 2 a Bisceglie.