Lo storico sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, presieduto da Pasquale D’Addato, è stato protagonista in piazza Tre Santi, nella kermesse letteraria Libri nel Borgo Antico, con la presentazione del volume “Leonardo Storelli. Una vita per l’arte” scritto da Nicolantonio Logoluso, per la collana “I Soci Raccontano”.

Il volume rientra infatti in una più ampia produzione letteraria di Nicolantonio Logoluso e si inserisce nell’ambito del genere della biografia, incentrando per questa occasione l’attenzione sulle opere d’arte del socio Leonardo Storelli. Ha moderato l’incontro il Presidente di “Roma Intangibile” Pasquale D’Addato e sono intervenuti, oltre all’autore, il Gen. Pasquale Preziosa, la voce in musica del tenore Gianni Mazzone e il Presidente dell’Associazione Borgo Antico Sergio Silvestris.

In una nota, la Segreteria di “Roma Intangibile”, rappresentata dal socio Franco Dell’Orco, spiega: «Nonostante Roma Intangibile fosse la matricola della manifestazione, molte sono state le congratulazioni giunte da parte di altre Associazioni cittadine. La Serata, fortemente voluta dal nostro Presidente Pasquale D’Addato e dal C.d.A., ha ottenuto consensi di gratitudine per l’attenzione data dai relatori; si è parlato di libri ma con un occhio alle attività di solidarietà e amicizia, valori essenziali di “Roma Intangibile”. Nicolantonio Logoluso ha presentato la Collana, scritta con grande preparazione, e il libro sulla biografia di Leonardo Storelli, pubblicato recentemente dal nostro Sodalizio. Ha reso omaggio ai lavori il Generale Pasquale Preziosa che ha elogiato il pittore Leonardo Storelli per la sua “giovane e attuale” produzione artistica di quadri unici e speciali, nonostante la veneranda età di novantatré anni. La rassegna si è conclusa con il Presidente della rassegna dott. Sergio Silvestris che ha evidenziato la grande organizzazione di “Roma Intangibile”, congratulandosi con il Presidente D’Addato per la meticolosa attenzione alle esigenze dei più bisognosi. “Roma Intangibile” è parte attiva in questa pagina del libro della vita».