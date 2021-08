Annessi e connessi. La vita ai tempi dei social”. E’ il titolo del libro di Pinuccio (al secolo Alessio Giannone, istrionico inviato di “Striscia la Notizia”) edito da Mondadori Electa e in tutte le libreria che ha presentato llla XII edizione di Libri nel Borgo Antico a Bisceglie, sabato 27 agosto in Piazza Castello davanti ad un gremito pubblico.

Un esilarante viaggio dietro le quinte del mondo dei social.Ormai abbiamo tutti due vite. Quella in cui andiamo a fare la spesa al discount in tuta, spettinati, struccate, trascinandoci dietro i figli che non ne vogliono sapere di accompagnarci a pesare la lattuga, e quella che raccontiamo attraverso le immagini allettanti, seducenti, pensate e studiatissime che pubblichiamo su Facebook e su Instagram, la nostra vita di profilo. Ma come siamo arrivati a questo punto? E come funziona davvero il mondo virtuale in cui abbiamo deciso di traslocare le nostre esistenze? Tra hater, baby influencer e politici più attenti alle sponsorizzazioni che ai diritti dei cittadini, Pinuccio ci trascina, attraverso la sua irresistibile ironia, dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.