​"Omaggio a Morricone"​ all'Arena del Teatro Politeama di Bisceglie

Venerdì 27 agosto, con inizio alle ore 21.00, presso l'Arena del Teatro POLITEAMA Italia del Comune di Bisceglie nell'ambito della programmazione Circuito dei Luoghi Avviso del 30 giugno 2020, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese Puglia Sound Plus, il Quintetto a Corde AlterAzioni presenterà il progetto "Omaggio a Morricone" con un programma dedicato al un grande compositore della nostra contemporaneità recentemente scomparso.

In programma, accanto ai titoli più famosi, sarà proposto un approfondimento sulla figura del Maestro e del suo lavoro oltre il ben noto lavoro sulla musica applicata .

Saranno proposte rielaborazioni composte appositamente per questa formazione dai maestri Giacomo Battista e Leonardo Lospalluti, selezionati titoli noti, e non per questo meno suggestivi e fascinosi, del ricchissimo repertorio del maestro..

A eseguirlo i maestri Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai Violini, Giacomo Battista, alla Viola e Donatella Milella al Violoncello e Leonardo Lospalluti alla Chitarra.

Guida all'ascolto a cura di Clelia Sguera

Voce recitante: Vito Liturri

https://facebook.com/events/s/omaggio-a-morricone/398870584996860/

Ore 21.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.