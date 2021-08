​"Il Sospiro" mette insieme le Pasticcerie storiche e l'associazione Pugliesi in Lombardia

L’associazione Regionale Pugliesi, venerdì 27 agosto in piazza Tre Santi a Bisceglie, durante l’evento di Libri nel Borgo Antico, presenteranno “Un libro per il centenario: IERI, OGGI e DOMANI. Pugliesi protagonista nella metropoli lombarda”.

Il volume che racconta la lunga vita del popolo pugliese in Lombardia è moderata da Michele Peragine giornalista RAI 3 con ospiti di spicco come Loredana Capone Presidente Consiglio Regionale della Puglia e Agostino Picicco scrittore e Giornalista. Promotore del progetto e coordinatore dell’associazione Giuseppe Selvaggi illustrerà le tradizioni popolari e le nuove culture metropolitane. Il momento si ingolosisce con una partnership storica che si consoliderà proprio venerdì con l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “SOSPIRO DI BISCEGLIE”.

“Una partnership emozionale tanta attesa” è quanto riportato da Sergio Salerno fondatore dell’operazione Sospiro di Bisceglie “Bisceglie – Milano sono collegati da anni tra storie di ogni tipo e non potevamo che creare questo ponte con la capitale della moda per quel carattere emozionale che lega i nostri conterranei lontani per svariate necessità alla nostra Terra”. In cantiere una serie di progetti affinché i biscegliesi e pugliesi tutti possano godere delle proprie radici culturali, non solo gastronomiche, in territorio lombardo. A sugellare l’incontro una dolce sorpresa per gli ospiti della serata.