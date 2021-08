Successo per Arte in Cucina con Mariangela di Masterchef Copyright: BisceglieLive.it

La food community “Arte in Cucina”, nata da un’idea di Angela Caccialupi, lunedì 23 agosto 2021, presso il Casale di Pacciano a Bisceglie, con ospite speciale Mariangela Gigante di Masterchef Italia, ha riscosso un secondo importante successo nella divulgazione dei princìpi della cucina salutistica dal presupposto che la tavola sia convivialità. Mariangela Gigante è stata madrina e protagonista della serata, portando agli intervenuti l’esperienza fortunatissima della sesta edizione del cooking show di Sky con Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

Ha impreziosito l’iniziativa lo spettacolo teatrale Chessa Divina è nouta Commedia della Compagnia teatrale Hurricane di Andria, scritto e interpretato dall’attore Vincenzo Tondolo, accompagnato in scena da Betty Tursi, nei panni di Dante e Beatrice. Il duo particolarmente apprezzato dal pubblico si esibirà il prossimo 8 settembre presso il Palazzo Ducale di Andria, dalle ore 21:15, nell’ambito della XXV ed. del Festival Castel dei Mondi.

La serata ha avuto per tema centrale il pesce azzurro nella dieta mediterranea. Ha condotto la serata la giornalista Paola Copertino e sono intervenuti alla realizzazione: Assolocali, associazione Trekking Astrofili Physis, le attrici Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea e Camilla Sinigaglia, Giorgio Loconte per lo shiatsu, Carlo Di Pilato e Graziana, il prof. Giacomo Giancaspro, già docente dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, oltre ad Amor Cibi, rappresentato dal Cav. Cosimo Facchini. La food community ha tenuto a ringraziare il gruppo di BellaVitainPuglia di Sergio Di Bitetto, la struttura Nicotel di Bisceglie e la dott.ssa Rachele Barra, e la ditta motopesca dei F.lli Pasquale.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Bisceglie ha preso parte all’iniziativa il consigliere Michele De Noia, delegato alla Cultura. Arte in Cucina, in più, ringrazia per gli scatti il fotografo Gianluca Caccialupi e per la parte tecnica il service di Gianni Capurso.