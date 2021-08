​“Blu Festival”, Lino Pariota Quartet in un imperdibile omaggio a Pino Daniele​

Un nuovo appuntamento di notevole spessore artistico arricchisce la programmazione del “Blu Festival”, la rassegna live che anima ogni settimana il porto turistico di Bisceglie grazie all’impulso delle attività di Via La Spiaggia accomunate sotto le insegne di AssoLocali, in collaborazione con Bisceglie Approdi, il patrocinio del Comune di Bisceglie e la partecipazione della locale Confcommercio.

“Un uomo in blues, musica del mascalzone latino” è il titolo dell’attesa performance di giovedì 26 agosto (inizio ore 21.30) che vedrà protagonista il “Lino Pariota Quartet” con la partecipazione di Giuliano Di Cesare. Un omaggio imperdibile a Pino Daniele attraverso la rivisitazione di celebri brani estrapolati dallo sconfinato repertorio dell’artista partenopeo scomparso nel 2015, impreziosito proprio dalla presenza di Pariota, per diversi anni al suo fianco in qualità di arrangiatore e pianista.

Musicista napoletano di riconosciuta fama, Lino Pariota (voce e tastiera) inizia lo studio del pianoforte a 8 anni e nel cuore della fase adolescenziale incontra Franco Dal Prete affinando tecniche di registrazione e arrangiamento. A seguire intraprende lo studio dell’elettronica di sintesi diventando molto richiesto in qualità di programmatore. Dopo svariati anni di concerti live, Pariota decide di proseguire la strada della composizione e di collaborare con artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Zucchero, Michele Zarrillo e tanti altri. E’ al fianco di Tony Esposito nell’indimenticabile tour di Pino Daniele “Tutta ‘nata storia” (2012-2013), mentre tra le più recenti e gratificanti esperienze va evidenziata la sua direzione musicale del “Memorial Pino Daniele”, dal 2015 al 2019.

Il quartetto è completato da Andrea Gallo (basso elettrico), Vittorio Gallo (sax) e Lello Patruno (batteria), accompagnati in alcuni brani dalla tromba di Giuliano Di Cesare.

Diplomatosi al contrabbasso presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del maestro Giovanni Rinaldi, Andrea Gallo conta al suo attivo numerose collaborazioni live, dal 2001 ad oggi. In ambito discografico ha collaborato con Fabrizio Bosso, Enzo Gragnagniello, Pietra Montecorvino, Eugenio Bennato, The Rootsman, Rocco Zifarelli e Rosapaeda. Diplomatosi in sax al conservatorio di Frosinone e successivamente in musica jazz presso il conservatorio di Monopoli, Vittorio Gallo svolge attività concertistica fin dal 1991 dedicandosi alla composizione dal solo strumento a formazioni più ampie, fino ad arrivare all’orchestra di stampo jazzistico. In carriera ha pubblicato oltre 30 cd e suonato in molti festival in Italia e all’estero (Turchia, Svizzera, Danimarca) collaborando con musicisti del calibro di Louis Sclavis, Antonello Salis e Gianluigi Trovesi. Diplomatosi in “Strumenti e Percussione” presso il conservatorio “U. Giordano” di Foggia, Lello Patruno ha studiato inoltre jazz, percussioni, computer music ed elettronica con diversi artisti internazionali. Si esibisce in vari festival jazz e di musica etnica, contemporanea e concerti di musica leggera in qualità di batterista, timpanista e percussionista.

Diplomato in tromba presso il conservatorio “Piccinni” di Monopoli, dove ha studiato musica jazz con il maestro Gianni Lenoci, Giuliano Di Cesare si appassiona al mondo della musicoterapia attraverso percorsi di studio di musicoterapia psicodinamica. Polistrumentista, suona tromba, didjeridoo (strumento a fiato ad ancia labiale degli aborigeni) e flauto traverso. Collabora anche in diverse esperienze teatrali.

Main sponsor della serata del 26 agosto è “I’m Chic”, marchio di moda italiano fondato nel 2016 dal biscegliese Sebastiano Marchese. “I’m Chic” realizza principalmente pochette e accessori di gran moda quali bags, zaini, tracolle, borselli, marsupi e bauletti.