​Musica e solidarietà nel nome di Roberto Zucaro

Il prossimo 3 settembre alle 20,30 il Teatro Mediterraneo (Anfiteatro) ospiterà in concerto delle band che hanno aderito all’evento musicale di beneficenza "Di piccole gocce di mare", organizzato per raccogliere fondi da devolvere al musicista biscegliese Roberto Zucaro, per l'acquisto di ausili elettromedicali.

La manifestazione vuole così dare azione concreta attraverso l'intangibilità dell'arte.

Roberto Zucaro è musicista e cantante biscegliese che da molti anni si è affermato con la sua musica in Polonia. Recentemente ha sofferto un grave problema di salute ed è attualmente in cura presso strutture sanitarie specializzate. L'accesso sarà consentito su prenotazione all’utenza telefonica +39 3288378823 e con Green Pass, in ottemperanza alle disposizioni anti- Covid fino all'esaurimento posti.

Ingresso con contributo volontario.