Dopo il successo della prima edizione, torna Ripalta Sunrise, l’appuntamento tra natura e cultura che l’Associazione Ripalta Area Protetta - Pro Natura Bisceglie / Trani dedica a chi ama sognare. Il suggestivo concerto all’alba, gratuito per tutti i partecipanti, avrà luogo domenica 29 agosto sul terrazzamento delle Grotte di Ripalta, rendendo uno degli scorci più affascinanti del litorale biscegliese, protagonista di un magico e intimo momento culturale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e realizzato in collaborazione con Casale San Nicola, Vecchie Segherie Mastrototaro, Bar Mignon e Cartolibreria Ricchiuti. Ad esibirsi, mentre sole tingerà di rosa le acque di Levante per poi illuminare l’intero tratto di costa che l’associazione Pro Natura si impegna da anni a tutelare e valorizzare, saranno il versatile flautista, compositore e poeta Vincenzo Mastropirro e Leonardo Di Gioia, polistrumentista ruvese che nel 2019 è stato inserito, dall'American Accordionists’ Association, nella graduatoria mondiale dei 30 migliori fisarmonicisti contemporanei.

In scaletta, un estivo susseguirsi di brani sudamericani, celeberrimi tanghi di Astor Piazzolla e memorabili colonne sonore, oltre a composizioni di Vincenzo Mastropirro intervallate da momenti poetici dello stesso autore.

L’iniziativa, dopo un anno difficile tanto per le attività associazionistiche quanto per tutto il comparto dello spettacolo, nel 2021 si carica di un significato simbolico in più: è dall’armonia tra natura e cultura, tra senso civico e impegno, che il sole può risorgere per tutti, anche dopo uno dei momenti più bui dell’intera storia recente dell’umanità. Per partecipare all’evento nel rispetto delle vigenti normative Covid e del particolare scenario in cui avrà luogo lo spettacolo, sono necessarie la prenotazione e l’esibizione del Greenpass (in alternativa è possibile presentare un Certificato di guarigione da Covid-19 o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48h precedenti all'evento).

Per chi prenota, il raduno è alle ore 3.30 di domenica 29 Agosto in via Calace. Non sono previsti parcheggi per automezzi. Sarà però possibile fruire invece del servizio navetta gratuito messo a disposizione dei partecipanti previa prenotazione.

Nel rispetto dell’area naturalistica, non vi saranno posti a sedere: è pertanto consigliato munirsi di cuscini o stuoie, nonché indossare un abbigliamento comodo e scarpe chiuse. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, è possibile scrivere una mail a amorusoval@gmail.com o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3495865204 (le chiamate non saranno ricevute), specificando le generalità e il numero di telefono di ciascuno dei partecipanti. Ulteriori informazioni, aggiornamenti e indicazioni, sono disponibili sulla pagina dell’evento https://www.facebook.com/events/514193586325224.