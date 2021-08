Borgo delle Meraviglie, settimana di eventi con Kinetic Company, Tienamente e Monkey’s Dream

Una nuova settimana di eventi, tra musica e danza, nel Borgo delle Meraviglie, all’interno del centro storico di Bisceglie. Si comincia giovedì 19 agosto, in Piazza Tre Santi, dove andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Prospettiva Accidentale”, ideato dalla compagnia di danza contemporanea Kinetic Company. Tre danzatrici compiranno un intricato viaggio all’interno dell’animo umano, utilizzando il corpo come veicolo di percezione e scoperta sensoriale di sé, giocando con le prospettive e i punti di vista. Le interpreti Jenny Lasciarrea, Daniela Amoruso e Serena Facchini danzeranno sulle coreografie a cura di Jenny Lasciarrea e sulle musiche di Glanko e Jameslanded. La prima performance è prevista alle ore 20, la seconda alle ore 21:30.

Venerdì 20 agosto, alle ore 21 in Piazza Tre Santi, spazio invece alla grande tradizione del cantautorato italiano con la Tienamente Band. Un viaggio nella musica italiana d’autore, da Capossela a Silvestri, da Vasco a Ligabue, passando per Rino Gaetano, De Andrè, Zucchero, e, ovviamente, Francesco De Gregori, da sempre nume tutelare del gruppo musicale attivo ormai da 13 anni sulla scena pugliese. La Tienamente Band è formata da Francesco Rossi (voce, chitarra, armoniche), Alessandro De Cillis (chitarra solista), Nico Arcieri (pianoforte e percussioni), Mimmo Di Corato (basso) e Tommaso Bombini (batteria).

Stessa ora e stessa location, ma cambiando completamente genere, sabato 21 agosto sarà il turno del jazz con il progetto Monkey’s Dream: percorso legato all’improvvisazione e alla Musica Afro con contaminazioni sonore più moderne, prendendo ispirazione da grandi maestri come Gianni Lenoci, Don Cherry, Thelonious Monk e John Zorn. “La mancanza di musica crea mancanza di condivisione e d’espressione, questo accentua le fratture e crea distacco fra l’uomo e la sua natura”, spiegano i musicisti coinvolti. "Il sublime pensiero umano è alimentato dalla musica e dall’armonia che ne deriva. Monkey’s Dream è la spinta o il bisogno di ritrovare armonia fra uomo, natura ed universo”. Ad esibirsi saranno Giuliano Di Cesare (tromba, flauti, sheng, loop station), Vittorio Gallo (sax, double Sax), Zaccaria Gallo (poeta e voce narrante) e Lucia De Feudis (voce).

Per la domenica, la guida turistica ufficiale del Borgo delle Meraviglie, dott.ssa Irene Frisari, ha invece ideato uno speciale itinerario che partirà alle ore 19 dall’antica Porta Zappino e terminerà alla Basilica Concattedrale di San Pietro. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 3477714582. Tutti i giorni della settimana, dalle ore 19 fino a sera, sarà visitabile il percorso di botteghe artigianali, boutique ed esposizioni d’arte del Borgo delle Meraviglie, partendo da via Cardinale Dell’Olio e terminando alla Porta di Mare, sul bellissimo porto turistico.

Il Borgo delle Meraviglie è una iniziativa organizzata da Gal - Ponte Lama, Confagricoltura Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.