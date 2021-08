“Note di mezza estate” dell’orchestra “Fa Mi Fa Re” al Teatro Mediterraneo

Tanto atteso quanto consolidato all’interno della programmazione estiva della Città di Bisceglie, torna per il terzo anno di fila l’appuntamento con il concerto “Note di mezza estate” a cura di “Fa Mi Fa Re”. Martedì 17 agosto, con inizio alle ore 21.00, il Teatro Mediterraneo ospiterà infatti l’esibizione dell’orchestra e coro diretta dal maestro Domenico De Musso (laureato in tromba presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari), che cura la scrittura e gli arrangiamenti dei brani.

Al sesto anno di attività e con numerose esperienze già al proprio attivo a Bisceglie ed in tutta la provincia, FaMiFaRe è composta da oltre quaranta talentuosi elementi, tra musicisti e coristi, pronti a divertire e a far emozionare cittadini e turisti. In scaletta alcune tra le più celebri canzoni della scena italiana ed internazionale, con un repertorio completamente rinnovato rispetto al passato (da Alicia Keys a Vasco Rossi, passando per Elisa, Diodato ed Ermal Meta). Condotta da Mino Dell’Orco, la serata sarà arricchita dalle performance delle ballerine della New Dance Academy dirette dalla coreografa Yole De Feudis nonché dagli intermezzi poetici di Giuseppe Pugliese.

Per info e prevendita contattare il numero 388/4490106. Per accedere al concerto è necessario munirsi di green pass. L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie.