WeShort presenta “Nuovo Cinema Breve”. Il primo evento della startup

Il cinema breve è un’esperienza da riscoprire, da ritrovare. Il cinema breve sta acquisendo nuove possibilità nel tempo odierno.

WeShort, la piattaforma che punta a diventare la “Netflix dei cortometraggi”, come ha scritto Forbes, ha ufficializzato il suo primo evento live. Sabato 21 agosto 2021, dalle ore 20:00, nella location del Teatro Mediterraneo di Bisceglie, si terrà infatti un’esperienza dal vivo ricca di sorprese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bisceglie, rientra nel programma dell'Estate in blu 2021, cartellone estivo della Città.

L’evento si articolerà in vari momenti: dalla presentazione del Founder e CEO Alessandro Loprieno, alle proiezioni di alcuni cortometraggi come Chedly del regista pugliese Francesco Castellaneta, Virgo di Massimo Ivan Falsetta, Videotape di Antonacci, Saracino e Bartoccini e Mr.H. di Giulio Neglia. Seguiranno anche degli short talks sul mondo del cinema breve, sulle piccole produzioni e sulla Puglia, sempre più terra di cinema e bellezza. Durante la manifestazione si svolgerà anche un dibattitto con il COO di WeShort, nonché regista e produttore internazionale Carlo Fusco.