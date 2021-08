“Arte in cucina” presenta “Alici nella dieta mediterranea” con Mariangela di Masterchef 6​​

La food community “Arte in Cucina”, nata come gruppo del social network Facebook durante la prima ondata di chiusura pandemica, a cura di Angela Caccialupi, dopo la presentazione pubblica dello scorso 20 luglio, torna a incontrarsi lunedì 23 agosto 2021, dalle ore 20:00, presso il Casale di Pacciano a Bisceglie con ospite speciale lo chef Mariangela Gigante direttamente da Masterchef Italia.

Mariangela è stata protagonista della fortunatissima sesta edizione del cooking show di Sky con Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Per “Arte in Cucina” sarà madrina dell’evento e ospite speciale: «Cucinare è una delle più nobili forme d'arte, forse la più nobile, mediante la quale mettere a nudo la propria anima, donandosi completamente all'altro. Il piatto è come una tela su cui combinare armonicamente colori odori e sapori, ovvero un foglio bianco mediante cui raccontarsi. Ogni piatto, ogni giorno, è una nuova tela o una nuova storia, la propria, che prende vita. È come l'attimo che fugge via!», ha spiegato.

La serata avrà per tema il pesce azzurro e in particolare alici nella dieta mediterranea. Condurrà la serata la giornalista Paola Copertino e interverranno lo chef Piero Antonino, l’associazione Trekking Astrofili Physis con Giuseppe Troilo, le attrici Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea e Camilla Sinigaglia per la CompagniAurea APS, Giorgio Loconte per lo shiatsu; Never Hide con Carlo Di Pilato e Graziana; il prof. Giacomo Giancaspro, già docente dell’Istituto Alberghiero di Molfetta; Bar Rondò e Assolocali, oltre ad alcune aziende, eccellenze del territorio, a offrire degustazioni ai presenti.

Il gruppo culinario conta attualmente circa 600 componenti ad aver sposato il progetto: esso prevede percorsi enogastronomici e corsi di cucina mirati a seguire un'alimentazione salutistica, valorizzando i prodotti della terra pugliese, di concerto ad altre attività connesse quali fitness, teatro, sport e shiatsu che assicurano un benessere psicofisico (mente sana in un corpo sano).

Un ringraziamento particolare è rivolto dalla food community all’azienda dei Fratelli Pasquale (motopesca) di Bisceglie, nonché a Mauro Pasquale, Paolo Pasquale, Giuseppe Pasquale e Pietro Pasquale per aver collaborato all’iniziativa.