​Sinergie Sostenibili, storie di imprenditoria femminile e sostenibilità​

Sinergie Sostenibili è già un manifesto. Cinque giovani imprenditrici pugliesi fanno network e collaborano insieme per un unico obiettivo: promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

L’appuntamento, nella giornata per l’uguaglianza delle donne, il prossimo 26 agosto, assume una valenza simbolica forte. Esso ha come obiettivo quello di aumentare la conoscenza sul tema fondamentale della sostenibilità quotidiana, un atto etico e di responsabilità che tutti dovrebbero assumersi per salvaguardare la terra e prendersi cura di sé stessi per un futuro rispettoso della natura.

Nel corso della serata negli spazi en plein air del ristorante Olì Olà a Bisceglie (BT), a partire dalle ore 18,30, le organizzatrici dell’evento racconteranno la storia del proprio brand e presenteranno le attività ad esso legate. Da un’idea di Lucia Di Molfetta, fondatrice di Di Molfetta Frantoiani, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, le cinque imprenditrici sottolineeranno quanto la sostenibilità sia un valore importante per le loro attività.

Barbara fondatrice di Reviart, si occupa di upcycling, ovvero una forma di riciclo che conferisce maggiore valore agli oggetti legati al mondo dell’arredo e del design. Durante l’evento illustrerà come dar vita ad altri complementi d’arredo attraverso il riciclo creativo.

Lucia Di Molfetta di Di Molfetta Frantoiani, illustrerà i metodi di assaggio dell’olio extravergine d’oliva e come valorizzare gli scarti dell’olivicoltura in prodotti innovativi come le due birre Oli e Olà realizzate con foglie d’ulivo in degustazione.

Angela Nola, nutrizionista, mostrerà come è possibile limitare lo spreco di cibo con ricette tipiche della storia culinaria pugliese attraverso ingredienti di stagionalità e a chilometro zero con l’aiuto dello chef di Olì Olà, Sergio Frizzale, le cui prelibatezze saranno poi degustate dal pubblico.

Antonella Pagano, fashion designer, da anni interessata alla sostenibilità e alla moda etica ha creato un brand di abbigliamento eco-sostenibile: Simplicitas. Il suo obiettivo è quello di promuovere un consumo consapevole e puntare ad un cambiamento nel settore della moda verso una maggiore integrità ecologica ed etica. Antonella mostrerà le creazioni della sua collezione estiva - che hanno come tema il deserto - e parlerà di come poter essere sostenibili quotidianamente nell’abbigliamento.

Potentilla, un brand di prodotti cosmetici a base di piante selvatiche della Murgia Pugliese, è nato dall’amore di tre donne per la propria terra e dal loro desiderio di valorizzarla e proteggerla. Francesca, Elena e Marilena nel corso della serata mostreranno come hanno creato una linea di cosmesi naturale e sostenibile.

Sinergie Sostenibili è storia, racconti, condivisione e amore per la propria terra, con l’auspicio di aumentare conoscenze e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, dare informazioni sul tema, condividere buone pratiche e stimolare nuove idee. Un network aperto ad altre realtà dinamiche del territorio. La serata, infatti, sarà anche un’opportunità per incontrare altre imprenditrici sostenibili e raccontare la propria esperienza.

L’ingresso agli spazi all’aperto del ristorante Olì Olà sarà regolato in base a capienze, regole e modalità prescritte dalla attuale normativa anti-Covid. È necessario essere muniti di dispositivi di protezione individuali. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà all’interno del ristorante, in tal caso per accedervi sarà obbligatorio essere muniti di Green pass.

Info e prenotazione obbligatoria sino a esaurimento della capienza consentita al numero 348.3677774. Evento gratuito.